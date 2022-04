Edytę Górniak oglądamy wszyscy co sobotę w fotelu jurorskim w "Voice of Poland". Jej udział w kolejnej edycji stoi jednak pod znakiem zapytania, a wszystko przez... sukces. Edyta Górniak w tym roku świętowała 25 lat na scenie i w związku z tym jubileuszem wyruszyła w wielką trasę koncertową po Polsce . Diwa do udziału w swoich koncertach zaprosiła m.in. Ewę Farną i Mietka Szcześniaka. Teraz organizator trasy “Love 2 Love” myśli już o kolejnych występach. Będzie druga trasa koncertowa “Love 2 Love” Edyty Górniak? “To była pierwsza tak duża trasa koncertowa Edyty od lat. Fani jej nie zawiedli i na każdym koncercie była spora frekwencja. W Kielcach zagrała dla 4 tysięcznej publiczności! Organizatorzy chcą po Nowym Roku zrobić drugą trasę koncertową w miastach, w których Edyta nie zdążyła zagrać ”, zdradza nasz informator. Edyta Górniak zrezygnuje z “The Voice of Poland”? Piosenkarka chce w przyszłym roku grać koncerty i dokończyć płytę, dlatego pod znakiem zapytania stanął jej udział w kolejnej edycji “ The Voice of Poland ”. “Obecna edycja “The Voice of Poland” ma bardzo dobrą oglądalność i świetne oceny widzów. Edyta, Marysia Sadowska, Tomson i Baron z Afromental i Andrzej Piaseczny stworzyli świetny zespół, który z przyjemnością się ogląda, dlatego producentom zależy na takim samym składzie jurorskim w kolejnej edycji. Już zgłosili się do Edyty, ale ona chce dokończyć płytę i ruszyć w kolejną trasę koncertową. Do tego musi mieć czas dla Allana, który teraz jej bardzo potrzebuje. Edyta jeszcze nie podjęła decyzji, czy pojawi się w kolejnej edycji ”, zdradza nasz informator. “Love 2 Love” to pierwsza trasa koncertowa Edyty od lat. Udało jej się przyciągnąć tysiące fanów na koncerty, dlatego nie chce z tego rezygnować i marzy o kolejnej trasie. Czy uda jej się...