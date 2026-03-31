Celine Dion oficjalnie wraca do koncertowania i robi to w wielkim stylu. 30 marca 2026, w dniu 58. urodzin, artystka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym potwierdziła, że ponownie wyjdzie na scenę. Zaplanowała 10 koncertów w stolicy Francji. Miejscem wydarzeń ma być paryska La Défense Arena.

Mam się świetnie, dbam o swoje zdrowie, czuję się dobrze. Znów śpiewam, a nawet trochę tańczę zaczęła Celine Dion.

Celine Dion zapowiedziała powrót na scenę

W dalszych słowach piosenkarka nie kryła swojego wzruszenia i wdzięczności względem fanów, którzy wspierali ją nie tylko w latach jej intensywnej działalności artystycznej, lecz także w trakcie ostatnich lat, kiedy mierzyła się z chorobą.

Muszę wam jednak powiedzieć coś bardzo ważnego: przez ostatnie kilka lat każdego dnia czułam wasze modlitwy i wsparcie, waszą życzliwość i miłość. (...) Jestem wam wszystkim wdzięczna. Nie mogę się doczekać, aż was znowu zobaczę (...). Jestem gotowa wyznała Dion.

Seria występów została rozpisana na okres od 12 września do 14 października. Koncerty odbędą się w konkretne dni: 12, 16, 19, 23, 26 i 30 września oraz 3, 7, 10 i 14 października. To właśnie te daty wyznaczają rytm powrotu Celine Dion na scenę w Paryżu. Ze względu na znaną już lokalizację, czyli La Défense Arena w Paryżu, wiadomo, że każde z wydarzeń będzie mogło zgromadzić około 40 tysięcy widzów, co pokazuje zarówno skalę tego projektu, jak i to, jak mocno artystka stawia na kontakt z publicznością.

Celine Dion walczy z chorobą

Celine Dion od lat mierzy się z chorobą neurologiczną opisywaną jako zespół sztywnego człowieka, znany też jako zespół Moerscha-Woltmanna (SPS). W 2022 r. artystka odwołała z tego powodu występy i zawiesiła karierę z powodu pogorszenia stanu zdrowia.

To bolesne mówić wam, że nie będę gotowa powrócić na trasę koncertową w Europie w lutym mówiła artystka jesienią 2022 roku.

Rok później Dion odwołała trasę koncertową, w której uwzględnione były również występy w Krakowie i Łodzi. W oświadczeniu do fanów przekazała wówczas:

Pracuję bardzo ciężko, by odzyskać siły, ale koncertowanie może być bardzo trudne, nawet jeśli jest się w 100 procentach sprawnym. Ciągłe przekładanie koncertów jest nie fair wobec was, ale choć łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy wszystko teraz, do czasu, aż nie będę naprawdę gotowa do powrotu na scenę.

Jednak 30 marca 2026 roku oficjalnie potwierdzono, że Celine Dion podjęła się serii koncertów w Paryżu.

Planujecie zdobyć bilety na koncert Celine Dion?

