Celine Dion ma zagrać w Europie. To może być ostatni koncert

Wystarczyło kilka słów, by rozgrzać fanów Celine Dion w całej Europie. To już zdecydowanie coś więcej niż życzeniowe spekulacje. Wiele sygnałów wskazuje na to, że stolica Francji szykuje się na wyjątkowe wydarzenie z udziałem kanadyjskiej wokalistki. W Paryżu już pojawiły się plakaty. Na ulicach miasta nad Sekwaną można zobaczyć hasła jak „Enocore un soir”, „Pour que tu m’aimes encore”, „Power of love”, „S’il suffaisait d’aimer” czy „My heart will go on”.

Celine Dion po latach ma wrócić na scenę

Jak przekazał serwis Plejada, do przyjęcia Celine Dion szykuje się Paris La Defense Arena. To właśnie tam kanadyjska wokalistka ma wystąpić na przełomie września i października. Właśnie tam diwa ma zagrać 10 ekskluzywnych koncertów dla fanów z całej Europy. Szczegóły na łamach portalu przekazał muzyczny influencer Patryk Wąsowski.

W poniedziałek na ulicach Paryża pojawiło się ponad 200 billboardów z tytułami największych przebojów Céline Dion. Wszyscy zrozumieli, że to jednak nie tylko plotki. Ogłoszenia tej wyjątkowej rezydentury spodziewałbym się dosłownie na dniach. Maksymalnie w przeciągu dwóch tygodni poinformował.

Informator przekazał serwisowi także zdjęcie wewnętrznej konferencji dla Paris La Defense Arena. Jeśli nie dojdzie do poważnych zmian, Celine Dion najprawdopodobniej wystąpi na paryskiej scenie 12, 16, 19, 23, 26 oraz 30 września. Ikona ma zagrać też 3, 7, 10 i 14 października 2026 roku.

To ostatni koncert Celine Dion w Europie?

To bardzo ważna wiadomość dla fanów Kanadyjki. Wiemy, że stan zdrowia Celine Dion od lat martwi cały świat. Gwiazda już wcześniej zapowiadała trasę po Europie, jednak musiała odwołać wszystkie koncerty ze względów zdrowotnych. Wokalistka mierzy się z nieuleczalną chorobą, czyli zespołem Moerscha-Woltmanna.

Rzadkie schorzenie prowadzi do sztywności mięśni, bolesnych skurczów, a także ogranicza możliwość poruszania się i wpływa na kondycję strun głosowych. Cały świat przygląda się jej walce z tym trudnym doświadczeniem, o którym opowiedziała także w poruszającym dokumencie.

Zdaniem Patryka Wąsowskiego warto pamiętać, że jej stan zdrowia będzie decydujący w sprawie jej planowanego występu. Ekspert stwierdził, że kanadyjska wokalistka być może właśnie na przełomie września i października pożegna się z Europą występem w stolicy Francji.

Biorąc pod uwagę stan zdrowia Céline, byłbym ostrożny z kolejnymi datami. 10 koncertów dla 400 tys. widowni to już duże zobowiązanie. Zdjęcie pochodzi z konferencji dla pracowników i partnerów Paris La Defense Arena dlatego daty wydają się pewne. Ponieważ to jedna z największych hal koncertowych w Europie, spodziewałbym się cen na poziomie rezydentury Adele w Monachium wyjaśnił Wąsowski.

Najprawdopodobniej będzie to pożegnanie Céline ze starym kontynentem. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby nie dała jeszcze koncertu/ów w swojej rodzinnej Kanadzie dodał.

