W czwartek, 28 września, Caroline Derpienski świętowała nie lada okazję - modelka skończyła właśnie 23 lata. Choć mogłoby się wydawać, że gwiazda planuje huczne świętowanie wraz z ukochanym, o którym pieszczotliwie mówi "Dżak", rzeczywistość okazała się nieco inna... Caroline Derpienski świętuje urodziny bez ukochanego Wszyscy fani, którzy na bieżąco śledzą poczynania Caroline Derpienski z pewnością spodziewali się, że w dniu urodzin modelka zorganizuje szampańską zabawę z najbliższymi, a przede wszystkim z ukochanym, Jackiem. Niestety, w dniu urodzin 23-latka rozwiała wątpliwości wszystkich. W dniu urodzin Caroline Derpienski opublikowała oświadczenie, w którym wprost pisze, że ... ten czas spędziła bez ukochanego! Jak się okazuje, Jack nie doleciał do niej z Waszyngtonu, dlatego celebracja została przełożona na inny termin. Modelka nie ukrywa smutku i rozgoryczenia. - (...) Jack nie doleciał z Washington (Waszyngtonu - przyp. red.). Urodziny zostały przełożone. Na dzień dzisiejszy jest to wiadomość, która pogrążyła mnie w smutku - wyznała Caroline Derpienski. Zobacz także: Caroline Derpieński nie wytrzymała emocji. W sieci zawrzało, a obserwatorzy czekają na kolejny krok Po tym, co Caroline Derpienski napisała w oświadczeniu, można przypuszczać, że wydarzenia w dniu urodzin poruszyły modelkę aż do łez. - Makijaż cały mi spłynął - pisze Caroline Derpienski. Jednocześnie 23-latka zapewniła fanów, że urodzinowe wydarzenia jej obserwatorzy mogą na bieżąco śledzić na jej profilu na Instagramie. - Wszystkie aktualne wydarzenia odnośnie urodzin znajdą się na moim Instagramie - dodała modelka. Na InstaStories Caroline Derpienski nie pojawiły się póki co kadry z urodzinowej imprezy, ale modelka wybrała się za to do fryzjera, a następnie pokazała,...