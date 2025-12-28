25-letnia Caroline Derpienski, znana z zamiłowania do luksusu celebrytka i influencerka, po raz kolejny przyciąga uwagę opinii publicznej swoimi wyznaniami. Nie tak dawno zdradziła, że została babcią i nie kryła ekscytacji z tego powodu. Nim emocje zdążyły opaść, opowiedziała o swoich wydatkach, które przyprawiają o zawrót głowy.

Caroline Derpienski przyznaje się do gigantycznych wydatków

Podczas rozmowy z serwisem Pomponik Caroline otwarcie przyznała, że w ciągu ostatniego roku wydała więcej niż milion. Choć nie podała dokładnej kwoty, jasno zaznaczyła: „Ciężko mi powiedzieć, ale na pewno jest to więcej niż milion”.

Dla większości Polaków to niewyobrażalna suma, jednak Caroline nie ukrywa, że życie w dostatku i wystawnych warunkach to jej codzienność.

Ja jestem księżniczką, księżniczki potrzebują księcia

Derpienski nie kryje, że oczekuje od partnera pełnego finansowania jej stylu życia. Słynny „Jack”, z którym była już łączona w przeszłości, musi mieć nie tylko wielkie serce, ale i pokaźne konto bankowe. Wymieniając swoje potrzeby, Caroline mówi o egzotycznych podróżach, luksusowych hotelach i legendarnych torebkach Birkin.

Jednocześnie zaznacza, że nie ma zamiaru rezygnować z tego, co daje jej radość.

Uważam, że trzeba się cieszyć życiem i pieniądze to jest wspaniała energia. Trzeba się tym chwalić, dlatego jestem na biznesowym wydarzeniu dzisiaj, ponieważ jestem bizneswoman

Caroline Derpienski została babcią

Ostatnio Caroline zdradziła, że w wieku zaledwie 25 lat została babcią... przyszywaną! Jak się okazało, niezwykle cieszy ją nowa rola i zamierza rozpieszczać wnuczkę.

W dzisiejszych czasach są intencje i rola, jaką pełnisz w rodzinie. Wielokrotnie mówiłam, że rodzina to nie więzy, a relacje. Dam z siebie wszystko i cieszę się, że w tak młodym wieku mogę pełnić tę funkcję

Jak możemy się domyślać, nowa rola w życiu przysporzy też Caroline więcej wydatków.

