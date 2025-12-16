Caroline Derpieński pojawiła się w rodzimym show-biznesie kilka dobrych lat temu, momentalnie wzbudzając swoją osobą sporo kontrowersji. Choć ostatnimi czasy mówi się o niej nieco mniej, co jakiś czas wraca na języki, dzieląc się nowinkami ze swojego życia. Takiej nikt się jednak nie spodziewał! 25-latka została babcią!

Caroline Derpieński została babcią

Caroline od lat wzbudza niemałe emocje w świecie show-biznesu, a teraz podzieliła się zaskakującą informacją. W rozmowie z portalem Pomponik.pl przyznała, że została przyszywaną babcią.

Nie jest to jednak tradycyjna relacja wynikająca z więzów krwi. Caroline otwarcie mówi o swoim podejściu do rodziny, podkreślając, że dla niej to nie biologia stanowi o więzi, ale relacja.

W dzisiejszych czasach są intencje i rola, jaką pełnisz w rodzinie. Wielokrotnie mówiłam, że rodzina to nie więzy, a relacje. Dam z siebie wszystko i cieszę się, że w tak młodym wieku mogę pełnić tę funkcję

Celebrytka nie ukrywa radości z nowej roli. W rozmowie z dziennikarzem wyraziła przekonanie, że mimo młodego wieku, jest gotowa podjąć się odpowiedzialności i okazać wsparcie, którego może potrzebować jej przybrana wnuczka.

Może to szalone, ale wiem, że mam dobre serce i na pewno się zaopiekuję w razie potrzeby

Caroline Derpieński już teraz planuje być taką babcią, która rozpieszcza wnuczki. Choć to dopiero początki nowego rozdziału w jej życiu, zapowiada pełne zaangażowanie.

Informacja, że Caroline Derpieński została babcią, natychmiast odbiła się szerokim echem w mediach. Dla wielu fanów i obserwatorów życia celebrytów to szokująca wiadomość – w końcu Caroline ma zaledwie 25 lat.

Sama zainteresowana komentuje to z dużym dystansem i autoironią:

To trochę jakby pokażę ludziom, że można w życiu osiągnąć wszystko w wieku 20-paru lat. Możesz być babcią, milionerką, utrzymanką, bizneswomen, a możesz być nikim

Caroline Derpieński szczerze o związkach

W tym samym wywiadzie Caroline Derpieński poruszyła również temat relacji i swojej wizji idealnego związku. Nie ukrywa, że jest w relacji ze starszym mężczyzną, a swoje poglądy przedstawiła bez ogródek. Podkreśliła, że "lepiej, gdy mężczyzna lepiej zarabia".

W dalszej części wypowiedzi dodała:

Ja jestem księżniczką, księżniczki potrzebują księcia

Jej słowa jasno obrazują, że ma sprecyzowane oczekiwania wobec partnera i roli kobiety w relacji.

Caroline Derpienski w Cannes fot. Pawel Kibitlewski/REPORTER

