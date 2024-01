W Polsce ostatnio jest coraz głośniej o Anecie Glam. W rozmowie z Party.pl celebrytka znów wypowiedziała się na temat Caroline Derpienski oraz jej spotkania z Krzysztofem Stanowskim. 50-latka ma nadzieje, że dziennikarz zdemaskuje kontrowersyjną modelkę tak, jak zrobił to z Natalia Janoszek. Gwiazda "Żon Miami" ma jednak pewne obawy.

Aneta Glam o spotkaniu Caroline Derpienski i Krzysztofa Stanowskiego

To, że Aneta Glam i Caroline Derpienski "nie darzą się sympatią", to już chyba nikogo nie dziwi. Medialny konflikt między celebrytkami trwa już od dłuższego czasu. Ostatnio dużą sensację wywołał Krzysztof Stanowski, który pojechał do Miami, by zrobić materiał o "dollarsowej królowej". W rozmowie z Party.pl Aneta Glam przyznała, że ma duże nadzieje, że dziennikarz zdemaskuje modelkę, która jej zdaniem jest oszustką.

Też się obawiam, jak ustosunkuje się do tego pan Stanowski, czy ją po prostu zdemaskuje tak, jak zdemaskował Janoszek czy pójdzie na klikalność i zrobi z tego jakiś program, który będzie klikalny i jednak też będą korzyści, zobaczymy, jaką decyzje podejmie (...) To jedno wielkie oszustwo wszystko,co ona robi — powiedziała Aneta Glam.

