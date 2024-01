Caroline Derpienski znów w akcji. Modelka napisała prywatną wiadomość do uczestnika programu "Zacznijmy OdNowa", który ma żonę. Celebrytka nie tylko stwierdziła, że mężczyzna jest "gorący", ale i zasugerowała, że powinien zostawić swoją niewierną partnerkę. Uczestniczka show niewytrzymała i postanowiła publicznie odpowiedzieć modelce.

Jakim prawem piszesz do mojego męża? Wara od mojej rodziny

3 stycznia na ekranie TVN zadebiutował nowy program "Zacznijmy OdNowa", który prowadzą Joanna Krupa i Ewa Chodakowska. W programie biorą udział pary, które zmagają się z problemami w związkach i chcą naprawić swoje relacje. W pierwszym odcinku poznaliśmy Monikę i Patryka, którzy przechodzili kryzys. Uczestniczka show zabrała dzieci i odeszła od męża, co okazało się niezbyt dobrą decyzją, ponieważ mężczyzna, z którym chciała ułożyć sobie życie na nowo, ją oszukał.

Karma wróciła. Tamta osoba potraktowała mnie tak, jak ja potraktowałam Patryka... no i nie miałam, gdzie się podziać z dziećmi

Okazuje się, że odcinek oglądała Caroline Derpienski, która postanowiła napisać do męża uczestniczki. Modelka stwierdziła, że Patryk powinien zostawić swoją żonę i przestać dawać się oszukiwać. Uczestnik show postanowił jej odpisać.

Jesteś hot. Zostaw tą okropną kobietę. Ona Tobą manipuluje. Jest to zła osoba i jak raz zdradziła, to zrobi to ponownie. Powiem Ci, że wcale nie jest atrakcyjna

— napisała Caroline Derpienski.