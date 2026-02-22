Iwona Burnat, szeroko rozpoznawalna dzięki programowi "Żony Hollywood", przeszła spektakularną metamorfozę, która wywołała lawinę komentarzy w Internecie. Celebrytka zaskakuje dziś zupełnie nowym wizerunkiem.

Iwona Burnat z "Żon Hollywood" po wielkiej metamorfozie

Iwona Burnat dała się poznać oglądającym "Żony Hollywood" jak jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek programu. Kilka lat temu bardzo mocno kojarzona była ze swoim wizerunkiem blondynki o długich włosach. Na najświeższych zdjęciach można zobaczyć, że gwiazda zmieniła nie tylko kolor włosów i fryzurę, ale także styl makijażu. Jej obecny wygląd od razu wywołał lawinę komentarzy wśród internautów.

Super włosy. Wyglądasz mega.

Iwona wyglądasz przepięknie i o wiele młodziej w tym kolorze!!! Cudnie.

Naturalnie i zjawiskowo.

Petarda.

Trudno rozpoznać piszą zachwyceni fani.

Ne można zaprzeczyć, że Iwona Burnat prezentuje się zdecydowanie inaczej niż w czasie największej telewizyjnej sławy. Zdaniem wielu fanów, wygląda dziś też o wiele młodziej niż dekadę temu.

Nowa rzeczywistość w Los Angeles. Tak dziś żyje Iwona Burnat

Po zakończeniu przygody z "Żonami Hollywood" Iwona Burnat pozostała w Stanach Zjednoczonych, gdzie razem z mężem, hinduskim piosenkarzem i producentem muzycznym Reggiem Benjaminem, prowadzi zupełnie inne, choć wciąż zaskakujące życie. Para nie ukrywa, że codzienność za oceanem bywa nieprzewidywalna. W rozmowie z nami podkreślili, że ich dom w Los Angeles wypełniają nie tylko luksusowe zakupy, ale przede wszystkim zwierzęta: konie, alpaki i psy.

Dużo zwierząt. Mamy konie, alpaki, psy... zaczęła Iwona.

i zakupy cały czas. Albo nowe zwierzęta, albo ciuchy dodał żartobliwie mąż gwiazdy.

Fani regularnie śledzą codzienność Iwony Burnat na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 65 tysięcy osób. Jej posty pokazują zarówno codzienne obowiązki, jak i chwile pełne blasku. Małżeństwo, znane z otwartości i dystansu do siebie, dzieli się kulisami amerykańskiego snu, ale nie boi się pokazywać również mniej oczywistych stron życia w Kalifornii.

