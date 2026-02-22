Iwona Burnat nie do poznania! Metamorfoza gwiazdy "Żon Hollywood" robi furorę
Iwona Burnat, znana z programu "Żony Hollywood", przeszła spektakularną metamorfozę. Fani są zdumieni jej nowym wizerunkiem i komentują: "PETARDA". Tak gwiazda promienieje w Los Angeles u boku męża Reggiego Benjamina.
Iwona Burnat, szeroko rozpoznawalna dzięki programowi "Żony Hollywood", przeszła spektakularną metamorfozę, która wywołała lawinę komentarzy w Internecie. Celebrytka zaskakuje dziś zupełnie nowym wizerunkiem.
Iwona Burnat z "Żon Hollywood" po wielkiej metamorfozie
Iwona Burnat dała się poznać oglądającym "Żony Hollywood" jak jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek programu. Kilka lat temu bardzo mocno kojarzona była ze swoim wizerunkiem blondynki o długich włosach. Na najświeższych zdjęciach można zobaczyć, że gwiazda zmieniła nie tylko kolor włosów i fryzurę, ale także styl makijażu. Jej obecny wygląd od razu wywołał lawinę komentarzy wśród internautów.
Super włosy. Wyglądasz mega.
Iwona wyglądasz przepięknie i o wiele młodziej w tym kolorze!!! Cudnie.
Naturalnie i zjawiskowo.
Petarda.
Trudno rozpoznać
Ne można zaprzeczyć, że Iwona Burnat prezentuje się zdecydowanie inaczej niż w czasie największej telewizyjnej sławy. Zdaniem wielu fanów, wygląda dziś też o wiele młodziej niż dekadę temu.
Nowa rzeczywistość w Los Angeles. Tak dziś żyje Iwona Burnat
Po zakończeniu przygody z "Żonami Hollywood" Iwona Burnat pozostała w Stanach Zjednoczonych, gdzie razem z mężem, hinduskim piosenkarzem i producentem muzycznym Reggiem Benjaminem, prowadzi zupełnie inne, choć wciąż zaskakujące życie. Para nie ukrywa, że codzienność za oceanem bywa nieprzewidywalna. W rozmowie z nami podkreślili, że ich dom w Los Angeles wypełniają nie tylko luksusowe zakupy, ale przede wszystkim zwierzęta: konie, alpaki i psy.
Dużo zwierząt. Mamy konie, alpaki, psy...
i zakupy cały czas. Albo nowe zwierzęta, albo ciuchy
Fani regularnie śledzą codzienność Iwony Burnat na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 65 tysięcy osób. Jej posty pokazują zarówno codzienne obowiązki, jak i chwile pełne blasku. Małżeństwo, znane z otwartości i dystansu do siebie, dzieli się kulisami amerykańskiego snu, ale nie boi się pokazywać również mniej oczywistych stron życia w Kalifornii.
