Caroline Derpienski pokazała się bez makijażu! 

Anna Lewandowska bardzo dba o zdrowy wygląd swojej cery i pragnie w tym pomóc także swoim fanom, oferując naturalne kosmetyki swojej marki. Tym razem żona Roberta Lewandowskiego postanowiła pochwalić się swoją cerą bez makijażu i to nie bez powodu. Co ma na myśli? Anna Lewandowska pokazała się bez makijażu! Anna Lewandowska nie zwalnia tempa. Gwiazda prężnie działa na rynku biznesowym i rozkręca kolejne projekty. Ostatnio największe wrażenie na fanach Anny Lewandowskiej zrobiła jej marka kosmetyczna, oferująca naturalne kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Za gwiazdą i jej mężem wiele publicznych wydarzeń, które wymagały od nich zjawiskowego wyglądu. Pojawienie się Anny Lewandowskiej u boku Roberta Lewandowskiego w Cannes , wymusiło na trenerce fitness noszenie mocnego, trwałego makijażu. Ostatnie wesele w stylu "boho" także wymagało od Anny Lewandowskej pojawienia się w mocnym, tematycznym makijażu, co z pewnością nie sprzyja jej cerze. Teraz nareszcie jej skóra mogła odpocząć od make-upu, a Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie naturalnym wyglądem. Zobacz także: Anna Lewandowska i Robert Lewandowski pokazali zdjęcia z wesela. Zobaczcie kreację trenerki Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowskahpba) Która z Was lubi siebie bez makijażu? Ja uwielbiam! Zadbana, promienna i zdrowa skóra to podstawa. Ale więcej o mojej pielęgnacji opowiem na IS. Choć nie ukrywam, że nie bez przyczyny stawiam ostatnio na mocniejszy, bardziej odważny makijaż.. Ciekawe...