Ostatnio w życiu Caroline Derpienski dzieje się naprawdę sporo, bo chociażby przygotowuje się do kolejnego pokazu. Kulisami swojej pracy i nie tylko stara się na bieżąco dzielić w sieci, ale teraz podjęła zaskakującą decyzję w tej sprawie. O co chodzi?

Reklama

Caroline Derpienski wydała nagłe oświadczenie

Pojawienie się Caroline Derpienski w polskim show-biznesie można śmiało porównać do... śnieżycy w maju - nikt się jej nie spodziewa i wywołuje raczej nienajlepsze emocje. Modelka już na starcie zaserwowała opinii publicznej kilka kontrowersyjnych wywiadów, potem pojawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego, wzięła udział w "Damach i wieśniaczkach", a jako wisienkę na torcie zorganizowała swój własny pokaz mody.

Caroline Derpienski Instagram@carolinederpienski

Zobacz także: Caroline Derpienski dostała zakaz wejścia na galę? Szybko wyjaśniła informacje z profilu Anety Glam

Nie możemy też zapomnieć o jednym z głośniejszych konfliktów z "Żoną Miami". Caroline Derpienski co i rusz uderza w Anetę Glam i wyraźnie nie zamierza jej odpuścić. Życie modelki zaczęło budzić aż takie zaciekawienie, że ta zdecydowała o wprowadzeniu znaczącej zmiany. Teraz tylko nieliczni dostąpią zaszczytu zgłębiania jej osobistych sekretów. Postanowiła skorzystać z możliwości "płatnej subskrypcji" na Instagramie. Od tego momentu najpikantniejsze smaczki dotrą tylko do osób, które uiszczą odpowiednią opłatę. W obszernym oświadczeniu Caroline wyjaśniła, dlaczego się na to zdecydowała.

Oświadczenie Caroline Derpienski Instagram@carolinederpienski

Dużo osób pyta się mnie o sekrety mojej urody, kulisy życia itd. Są to rzeczy dyskretne, którymi mogę się podzielić niepublicznie dla wąskiego grona odbiorców. (...) Większość znanych osób, celebrytów zdecydowało się na taki ruch, aby móc stworzyć większą więź z fanami i podzielić się poradami niepublikowanymi dla wszystkich. Poza tym można oskarżyć każdego, że coś się robi dla pieniędzy, ale nie wyobrażam zdradzać swoich tajemnic za darmo. (...) Ja swoich sekretów łatwo nie udostępnię do opinii publicznej, więc stwierdziłam, że otwieram subskrypcję - wyjaśniła.

Reklama

W dalszej części Caroline zdradziła, że już ma w planach opublikowanie nawet godzinnego filmiku, w którym krok po kroku pokaże, jak wykonuje swój makijaż. Zaapelowała też do internautów, by powstrzymali się od negatywnych komentarzy, ponieważ jej zagraniczni obserwatorzy nie wyrazili żadnej złej opinii nt. płatnej subskrypcji.

Oświadczenie Caroline Derpienski Instagram@carolinederpienski