Artyści na całym świecie chętnie korzystają z tzw. publishingu czyli banku piosenek. Mogą tam legalnie nabywać prawa do gotowych utworów, które często stają się potem wielkimi hitami. Polscy wykonawcy nie są tutaj wyjątkiem, a zdarza się nawet, że ich piosenki również tam trafiają. Przypomnijmy: Zagraniczna gwiazda nagrała przebój Dody. Wydała go nawet na płycie

Jednym z największych przebojów poprzednich wakacji był singiel Honey "Nie Powiem Jak", który również pochodził z publishingu. Młoda wokalistka napisała jednak do niego polski tekst i zmodyfikowała nieco niektóre partie, aby dostosować je do swoich potrzeb. Odkryła to niedawno jej koleżanka z branży, Candy Girl. Piosenkarka mocno potępiła kupowanie utworów z banku piosenek.



Hehehehe :-))) wydawało mi się że koleżanka Honorata Honey Skarbek wspominała coś ostatnio o tym że lubi tworzyć muzykę...a tu proszę kolejna Polska piosenka kupiona z publishingu... współcześni artyści... Tak się w Polsce robi HITY ---> kupujesz ten co zażarł w innym kraju. Sukces gwarantowany :))) - napisała na Facebooku.

Candy zamieściła też utwór "Nie Powiem Jak" w wersji argentyńskiego girlsbandu F.A.N.S. - "Nave Espacial".

