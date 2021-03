Rząd ogłosi całkowity lockdown w całej Polsce?! Szokujące ustalenia mediów 

Trzecia fala koronawirusa nie odpuszcza. Według najnowszych medialnych doniesień czeka nas wprowadzenie surowszych obostrzeń na terenie całej Polski! Czy to oznacza, że kolejne z rzędu święta Wielkanocne spędzimy na lockdownie?

O możliwym wprowadzeniu lockdownu wspominał już Adam Niedzielski podczas poniedziałkowego wywiadu dla Radia ZET. Znane są kolejne szczegóły!

Koronawirus w Polsce. Będzie lockdown w całym kraju?

Obecnie ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem, ostrzejszymi obostrzeniami objęto cztery województwa. Początkowo restrykcje obejmowały tylko województwo warmińsko-mazurskie, natomiast od zeszłego weekendu zostały wprowadzone rownież na Pomorzu oraz od poniedziałku na Mazowszu oraz w Lubuskiem.

Jednak z informacji, do których dotarł RMF FM wynika. że jeżeli liczba zakażeń przekroczy 25 tysięcy rząd zdecyduje się na wprowadzenie obostrzeń na terenie całej Polski. Z czym one będą się wiązały? Oznacza to, że w całej Polsce będą obowiązywały takie same restrykcje jak w województwach już nimi objętymi. Wiąże się to z zamknięciem galerii handlowych (z wyłączeniem kilku typów sklepów), kin, kin, teatrów, basenów i obiektów sportowych. Z kolei uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych będą uczyć się w trybie hybrydowym.

O tym, czy całą Polskę czeka ponowny lockdown dowiemy się prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.

W poniedziałkowym wywiadzie dla Radia ZET, minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył:

Dynamika rozwoju zachorowań będzie decydowała, czy będą to może jedynie rozwiązania regionalne

Według RMF FM, jeśli liczba zakażeń przekroczy 25 tysięcy, już nie tylko cztery wcześniej wspomniane województwa ale cała Polska zostanie objęta objęta obostrzeniami.