Całkowity lockdown nieunikniony, a Wielkanoc 2021 znów w domach? Minister zdrowia: "Nie ma dobrych rokowań"

Trzecia fala koronawirusa nabiera rozpędu, a zdaniem ekspertów przed nami jeszcze szczyt zachorowań! Kolejne województwa zostają objęte obostrzeniami, a tymczasem zbliżają się Święta Wielkanocne, które najprawdopodobniej będą wyglądały podobnie jak zeszłoroczne. Minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie dla Radia Zet nie ukrywa, że rząd nie tylko będzie zachęcał do pozostania w domach, ale możliwy jest lockdown w całym kraju!

Wielkanoc 2021 znów w domach?

Niedawno minął rok od czasu ogłoszenia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, obostrzenia i lockdown trwają nadal, a końca epidemii nie widać. Zeszłoroczna Wielkanoc odbyła się w całkowitej izolacji, do której dostosowała się większość Polaków z nadzieją, że niebawem będzie można wrócić do "normalności". Tymczasem tegoroczne święta znów spędzimy w domach, co do tego nie ma wątpliwości szef Ministerstwa Zdrowia:

Mamy bardzo duże przyspieszenie rozwoju pandemii. W niedziele dynamika zakażeń zwiększyła się do 75 proc. Jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać, kolejne decyzje będą dotyczyć całego kraju - zapowiedział Adam Niedzielski w programie "Gość Radia Zet".

Okazuje się, że szczegółowe obostrzenia dotyczące świąt Wielkanocnych poznamy jeszcze w tym tygodniu. Jak mówi szef resortu zdrowia "nie ma jednak dobrych rokowań":

W tym tygodniu planujemy ogłosić sposób regulowania obostrzeń, żeby objąć nimi okres świąt. W okolicach środy lub czwartku taka decyzja zostanie podjęta. Nie ma jednak dobrych rokowań – dodał minister zdrowia.

Wygląda na to, że pora przygotować się na kolejny lockdown na Wielkanoc!

🗨️a_niedzielski w #GośćRadiaZET o ewentualnych obostrzeniach na Wielkanoc: poziom zdyscyplinowania obywateli jest zdecydowanie mniejszy niż w zeszłym roku. Będę nawoływał do spędzenia świąt w domu. Możemy jednak grono osób spędzających święta poszerzyć o osoby zaszczepione. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) March 15, 2021

W tym roku po raz kolejny święcenie pokarmów będzie odbywało się online?

Marek BAZAK/East News

Minister zdrowia nie ma wątpliwości, że w ciągu 2,5 tygodnia sytuacja nie poprawi się na tyle, aby święta spędzić w większym gronie.