Test na koronawirusa dostępny w Biedronce! Znamy cenę! Jest zaskakująco niska 

Już od poniedziałku 15 marca w sieci sklepów Biedronka będzie można kupić testy na koronawirusa, wykrywające przeciwciała SARS-CoV-2! Co ważne, dostępne testy wyprodukowane przez szwajcarskie laboratorium PRIMA Lab mają dokładność ponad 98 procent i kosztują trzy razy mniej od standardowego testu wymazowego, który można wykonać w laboratorium! Ile trzeba za niego zapłacić?

Ile kosztuje test na Covid-19 dostępny w Biedronce?

Test Primacovid to test serologiczny, który w warunkach domowych pozwala wykryć, czy badana osoba wytworzyła przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu Covid-19. Jak sprawdzić, czy zaraziliśmy się tym groźnym wirusem? Do badania używa się małej próbki krwi, a czas oczekiwania na wynik to tylko ok. 10 minut. Testy w Biedronce mają konkurencyjną cenę – kosztują 49,99 zł za sztukę i będą dostępne do wyczerpania zapasów, dzięki czemu na jego kupno będzie mógł sobie pozwolić każdy Polak. Taki test na pewno się przyda, zwłaszcza, że na Covid-19 choruje coraz więcej osób, a rząd w ramach walki z pandemią zamyka kolejne województwa.

Dlaczego Biedronka zdecydowała się wprowadzić testy na Covid-19?

"Misją Biedronki od początku istnienia jest umożliwianie kupującym dostępu do towarów, które są dla nich ważne i to zawsze w niskich cenach. Dotyczy ona nie tylko produktów spożywczych, ale i takich, które pozwolą na zaspokojenie ważnych potrzeb psychologicznych i zwiększenie bezpieczeństwa. Do nich należy z pewnością test Primacovid. Wprowadzamy go na rynek jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, także dlatego, że jako lider rynku jest to część naszej odpowiedzialności społeczne", tłumaczy Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.



Test może wykonać każdy, kto miał lub podejrzewa, że miał kontakt z osobami zakażonymi lub z osobami z objawami Covid-19, lub po prostu każdy, kto chce być świadomy tego, czy przebył już infekcję.

Uwaga! Jeden klient Bieronki może zakupić jednorazowo maksymalnie 3 sztuki testu Primacovid!

Materiały prasowe Biedronka

Testy dostępne w Biedronce będą kosztować niecałe 50 zł!