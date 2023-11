Premiera filmu "Całe szczęście" przyciągnęła plejadę gwiazd. Na czerwonym dywanie nie zabrakło Romy Gąsiorowskiej, Joanny Liszowskiej, Piotra Adamczyka, Joanny Majstrak, Mariety Żukowskiej, Joanny Sydor czy nawet Margaret. Jak się jednak okazuje, oczy wszystkich po raz kolejny były zwrócone głównie w stronę Joanny Liszowskiej. Gwiazda "Przyjaciółek" doskonale wie, co zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę. I mimo że to często Margaret zaskakuje swoimi stylizacjami, tym razem to jednak Joanna Liszowska przyćmiła wszystkich. Zobaczcie poniżej, jak prezentowały się gwiazdy na czerwonym dywanie.

Reklama

Zobacz także: Joanna Liszowska w sportowej stylizacji na premierze filmu? Zmienicie zdanie, gdy zobaczycie tę spódnicę!