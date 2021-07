Anna Lewandowska podkreśliła swoją genialną figurę boskim kompletem. Znamy markę i cenę!

Lato w pełni! Jeśli znudziły cię się sukienki i szukasz czegoś na upalne dni, idealnym rozwiązaniem będzie komplet - top plus szorty lub spódniczka! Spójrz tylko na Annę Lewandowską , która słynie z zamiłowania do luksusowych marek od najlepszych projektantów. Na co postawiła tym razem trenerka podczas swoich wakacji? Wiemy, jakiej jest marki i za ile aktualnie kupisz zestaw, który ma na sobie gwiazda! Komplet Anny Lewandowskiej to must have na lato 2019! Anna Lewandowska pokazała na swoim Instagramie zdjęcia z wakacji, które aktualnie spędza z mężem Robertem Lewandowskim i przyjaciółmi Mariną i Wojtkiem Szczęsnymi . Jej stylizacja to największy hit sezonu lato 2019, która łączy w sobie wiele trendów. Komplet: top i szorty z wysokim stanem w stylu boho to zaraz po krótkich sukienkach i kombinezonach jeden z ulubionych letnich części garderoby, które wybiera trenerka. Romantyczny komplet w delikatne kwiatki i falbanki wygląda na wysportowanej sylwetce gwiazdy niesamowicie! Zobaczcie sami! Wyświetl ten post na Instagramie. ℹ️Najnowszy raport z badań WHO mówi wyraźnie, że nasza samoocena dość szybko spada. Kobitki kochane, nie skupiajmy się na swoich niedoskonałościach, nie dajmy się zdominować naszemu wewnętrznemu krytykowi! Na całym świecie mówi się, że Polki to jedne z najpiękniejszych kobiet. Uwierzmy w to. Ok, pewnie niejedna z Was pomyśli, że „łatwo mi mówić” Kochane moje, efekty wysportowanego ciała może mieć każdy, kto włoży w nie trochę pracy, zacznie się...