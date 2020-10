Cała Polska w czerwonej strefie! Niedziele znowu będą handlowe? Oto rekomendacje premiera Morawieckiego! 

Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News poinformował o prawdopodobnym wprowadzeniu "czerwonej strefy" w całej Polsce:

Mamy taką liczę "czerwonych" powiatów, ok. 317, że będę rekomendował, żeby od soboty cała Polska była strefą czerwoną (...) Już dzisiaj jest to ok. 75-80 proc. więc takie rozróżnienie powoli robi się bezprzedmiotowe - wyjaśnił w "Gościu Wydarzeń"