Festiwal w Opolu już za nami. Na wielkiej muzycznej imprezie, jak co roku wystąpiła plejada największych gwiazd polskiego show-biznesu. Na 56. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej pojawili się m.in. Maryla Rodowicz, Margaret, Edyta Górniak, Ewelina Lisowska, Dawid Kwiatkowski czy Natalia Nykiel. Festiwal poprowadzili m.in. Aleksandra Szwed i Antek Królikowski i to właśnie ten duet wzbudził sporo emocji wśród internautów, którzy zwrócili uwagę na to, że producenci zatrudnili... byłego partnera Julii Wieniawy i byłą partnerkę Barona!

Szwed i Królikowski razem na scenie w Opolu

Zaledwie kilka tygodni temu Julia Wieniawa zadebiutowała jako prowadząca Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie. Aktorkę za kulisami wspierał wówczas Aleksander Baron. Teraz festiwal w Opolu poprowadził były partner aktorki! Nie byłoby może w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że na scenie towarzyszyła mu Aleksandra Szwed, z którą w przeszłości spotykał się Baron! Jak donosi "Super Express" w sieci pojawiły się pytania, czy Telewizja Polska nie chciała przypadkiem wbić szpili Wieniawie i muzykowi zespołu Afromental.

Były Wieniawy i była Barona. Przypadek?- komentują internauci.

Myślicie, że to czysty przypadek, że festiwal w Opolu poprowadzili byli partnerzy Julii Wieniawy i Aleksandra Barona? Kto Waszym zdaniem lepiej poradził sobie w roli prowadzącego? Julia Wieniawa czy Antek Królikowski?

Antek Królikowski i Aleksandra Szwed poprowadzili festiwal w Opolu.

Kilka tygodni wcześniej Julia Wieniawa poprowadziła Polsat SuperHit Festiwal. Za kulisami wspierał ja Baron.

East News