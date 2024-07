P { margin-bottom: 0.08in;

Zbigniew Urbański, czyli były mąż Katarzyny Skrzyneckiej, to przykładny tata. Były policjant i prezenter telewizyjny ma już pięcioletnią córeczkę Milę oraz dwuletnią Nelę. Do tej pory Zbigniew Urbański pokazywał starszą córkę i bywał z nią na eventach. Nela była na to jeszcze za mała. Nie mamy wątpliwości, że Zbyszek Urbański to troskliwy tatuś, który jest bardzo wrażliwy na los dzieci i często zwraca uwagę, jeśli dzieciom dzieje się krzywda. Tak było, gdy opisał szokujące zdarzenie z pewną gwiazdą, która zamknęła swoje dziecko w samochodzie za karę.

A jako że prowadzi program o gadżetach i nowych technologiach, często wypróbowuje je w życiu. Na zimowym wypadzie z Nelą, Urbański często spoglądał na telefon. Okazało się, że Nela ma przypięty do ubranka sensor Acti, który mierzył czy nie jest jej za zimno lub za gorąco, a prezenter sprawdzał na aplikacji w telefonie, czy córeczka ma się dobrze.

Nie ma jak gadżetowy tata :). Zobaczcie jak wygląda mała Nela. Prawda, że śliczna?

Zbigniew Urbański na zimowym spacerze z młodszą córką Nelą.

Zbigniew Urbański z młodszą córką Nelą na stoku narciarskim.

Zbigniew Urbański ma dwoje dzieci z Katarzyną Gawrońską. Nela urodziła się w 2014 roku.

Zbigniew Urbański ze starszą córką Milą.