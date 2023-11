Na jaw wychodzą nowe rewelacje związane z przeszłością Meghan Markle! Okazuje się, że po trudnym rozwodzie ze swoim pierwszym mężem znalazła pocieszenie w ramionach przystojnego kucharza. Ich relacja była poważna, a para zastanawiała się nawet nad ślubem. Co się stało, że zakończyli swój związek?

Meghan Markle umawiała się z przystojnym kucharzem!

Księżna Sussex, zanim poznała księcia Harry'ego, miała już za sobą nieudane małżeństwo oraz poważny związek z Corym Vitiello. Popularny kucharz z Toronto zdradził kilka niewygodnych dla Meghan faktów z jej życia. Jak podaje 'Daily Mail", Markle w 2014 roku na swoim blogu opublikowała wpis o restauracji Cory'ego. Zachwalała jego kuchnię. Jak się okazuje była częstą bywalczynią tej restauracji podczas pobytu w Toronto, gdzie kręcili zdjęcia do serialu "W garniturach". Aktorka i kulinarna gwiazda szybko nawiązali kontakt i zaczęli się spotykać. Ich relacja była poważna, a para nawet zamieszkała razem.

Matka kucharza zdradziła w "Daily Mail", że ich związek zaczął się niedługo po pochlebnej recenzji, jaką Meghan umieściła na blogu. Kobieta zdradziła, że wszyscy w rodzinie ją pokochali.

To urocza kobieta. Bardzo bystra, bardzo mądra i bardzo opiekuńcza. Jest ciepłą osobowością, szczerą. Bardzo cieszyliśmy się czasem spędzonym z nią. Dobrze wpasowała się w naszą rodzinę. Rodzina królewska i Wielka Brytania mają szczęście, że ją mają - oświadczyła pani Vitiello, matka Cory'ego.

Znajomi z ich otoczenia byli pewni, że Markle i Vitiello wezmą ślub. Ich relacja zaczęła się rok po rozwodzie z producentem filmowym, Trevorem Engelsonem i zakończyła się tuż przed tym, jak Meghan poznała Harry'ego!

Meghan chciała być sławna za wszelką cenę?!

Jak donosi "Daily Mail", gdyby nie znajomość z kulinarnym guru, Meghan nie poznałaby tylu znanych ludzi i nie miałaby możliwości spotkać Harry'ego. Cory Vitiello był zapraszany na każdą ważną imprezę, a Markle jako jego partnerka chodziła z nim. Stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna, ale nadal miała "parcie na szkło". To nie podobało się kucharzowi i według magazynu było powodem ich zerwania.

Trzeba przyznać, że marzenie Meghan o sławie spełniło się. Należy do grona najbardziej rozpoznawalnych kobiet na świecie. Być może związek z kucharzem przyczynił się do jej fascynacji gotowaniem. Jak wiadomo, kocha przyrządzać potrawy i nadal to robi - nawet będąc księżną.

Zobaczcie, jak wyglądał były partner Meghan Markle, który zaraził ją pasją do gotowania

Obecnie Cory Vitiello jest w szczęśliwym związku i niedawno świętował roczek swojego dziecka

Jakie jeszcze sekrety kryje księżna?

Meghan i Harry wzięli ślub w 2018 roku

