Agnieszka Sienkiewicz poinformowała swoich fanów o nowym wyzwaniu! Gwiazda "Przyjaciółek" nie kryje swojej ekscytacji: "Jak ją się na to cieszę!" - napisała na swoim Instagramie. Co ma na myśli?

Sienkiewicz z mężem na Balu Fundacji TVN!

Choć Agnieszka Sienkiewicz ostatnio chętnie pojawia się na branżowych imprezach, to o swoim życiu prywatnym mówi niewiele. W 2017 roku wyszła za mąż za Mikołaja Gauera - przedsiębiorcę i właściciela sieci aptek, który na co dzień trzyma się z dala od mediów. Para uchodzi za zgodne małżeństwo, a aktorka wielokrotnie podkreślała, że prywatność i bezpieczeństwo bliskich są dla niej priorytetem. Agnieszka i Mikołaj mają dwie córki: Zofię (ur. 2016) i Marię (ur. 2019).

Niedawno Sienkiewicz i Gauer pojawili się razem na Balu Fundacji TVN. Choć nie pozowali razem na "ściance", w sieci nie zabrakło wspólnych zdjęć (zobaczycie je poniżej). W życiu Agnieszki pojawiły się zaś kolejne powody do radości.

Nowa rola Agnieszki Sienkiewicz

Agnieszka Sienkiewicz jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. 26 listopada na swoim Instagramie gwiazda ogłosiła, że wkrótce zagra w spektaklu "Klub Kawalerów" w Och Teatrze Krystyny Jandy, który będzie miał swoją premierę 11 lutego 2026 roku:

Nowa teatralna przygoda rozpoczęta!!! @ochteatr Klub Kawalerów reż. @tojajanda. Jak ją się na to cieszę! napisała gwiazda

Będzie to nowa wersja, teatralna wersja tego tytułu - Janda była bowiem reżyserką "Klubu Kawalerów" dla Teatru Telewizji (niedawno TVP przypominała widzom ten kultowy spektakl).

Z wielką radością możemy poinformować, że naszą pierwszą premierą w 2026 roku będzie KLUB KAWALERÓW Michała Bałuckiego w reżyserii Krystyny Jandy! Reżyserka zaprosiła do pracy znakomitych twórców i wspaniałą obsadę – mistrzów i mistrzynie komediowego aktorstwa. W naszym KLUBIE KAWALERÓW zagrają: Izabela Dąbrowska, Justyna Ducka, Monika Fronczek/Agnieszka Sienkiewicz, Maria Seweryn, Tomasz Drabek, Maciej Karbowski, Adam Krawczuk, Józef Mika, Rafał Rutkowski, Maciej Wierzbicki, Michał Zieliński. Krystyna Janda – po sukcesach wcześniejszych realizacji tekstów Bałuckiego – wraca do tego autora, by z właściwą sobie energią wydobyć z klasycznej komedii to, co w niej najżywsze: inteligentny dowcip, celne obserwacje i ponadczasową prawdę o ludzkich słabościach. zapowiadają twórcy na Facebooku Och Teatru

Czekacie?

