Była wokalistka "Ich Troje" szczerze o konflikcie z Michałem Wiśniewskim! Co zdradziła w rozmowie z mediami? 

Agata Buczkowska ma już dość! Młoda wokalistka w rozmowie z mediami odniosła się do swojego konfliktu z liderem zespołu "Ich Troje". Co powiedziała o wymianie zdań z Michałem Wiśniewskim i czy ma zamiar zrobić sobie przerwę od śpiewania? Agata Buczkowska, która już od kilku lat występowała w zespole "Ich Troje" nie zamierza dłużej ciągnąć swojej medialnej awantury z Michałem Wiśniewskim! Zobaczcie, co powiedziała!

Była wokalistka "Ich Troje"kończy medialną awanturę

Awantura między Agatą Buczkowską a Michałem Wiśniewskim zaczęła się kilka dni temu. Lider zespołu "Ich Troje" podczas transmisji na youtube.com powiedział o Agacie, że jest osobą nieobliczalną. Była wokalistka zespołu odpowiedziała Wiśniewskiemu i zdradziła, jak cała sytuacja wygląda z jej punktu widzenia.

Dlaczego nikt na ich transmisji nie powiedział, że ja dostałam przymusowe wolne od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku. Przymusowe wolne od koncertowania, z wyjątkiem dwóch koncertów: jednego sylwestrowego i jednego akustycznego. (...) Zostało mi zarzucone to, że się nie angażuję w zespół. Przyjęłam to do wiadomości i skupiłam się na sobie - mówiła Agata Buczkowska.

Na odpowiedź Michała Wiśniewskiego nie trzeba było długo czekać!

(...) „Nieobliczalne” czytaj nieprzewidywalne zachowanie Agaty Buczkowskiej stały się codziennością, czego najlepszym dowodem jest jej transmisja na żywo na Instagramie- komentował na Facebooku.

Teraz Agata Buczkowska w rozmowie z "Faktem" przyznała, że ma już dość medialnej przepychanki.

Chcę się teraz uspokoić. Nie mam głowy do awantur i nie chcę wypowiadać się w kwestiach zespołu. Nie chcę być z tym wszystkim kojarzona i mam zamiar się odciąć- przyznała wokalistka.

Agata Buczkowska pomimo ostatnich wydarzeń nie zamierza rezygnować z muzyki i śpiewania.

Agata Buczkowska ma już dość medialnej awantury.

To już koniec medialnej przepychanki z Michałem Wiśniewskim?