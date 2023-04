Anna Walter ponownie uderza w Tomasza Komendę: "Wszystko się zmieniło, gdy dostał te miliony"

Gdy Tomasz Komenda wyszedł z więzienia w 2018 roku, o jego niesłusznym skazaniu mówiła cała Polska. Niedługo później wydawało się, że jego życie wreszcie zacznie się układać - związał się z nową partnerką, Anną Walter, a trzy lata temu na świat przyszedł ich syn, Filip. Niestety, ich związek zakończył się w lipcu 2021 roku. Teraz była partnerka Tomasza Komendy wydała oświadczenie, w którym zdradza powody rozstania. Anna Walter wyjawia szczegóły o przemocy, groźbach i wizytach policji. Co się działo w domu Tomasza Komendy? Partnerka Tomasza Komendy oskarża go o przemoc i groźby w związku Tomasz Komenda odnalazł miłość niedługo po tym, jak opuścił więzienie po 18 latach, do którego trafił za niesłuszne skazanie. Mężczyzna rozpoczął nowy etap w życiu i marzył o znalezieniu uczucia do końca życia. Udało mu się to, gdy poznał Annę Walter. Niedługo później okazało się, że związek nie układał się pomyślnie i latem 2021 roku para ogłosiła rozstanie. Była partnerka Tomasza Komendy nie zabierała głosu w jego sprawie aż do niedawna, gdy udzieliła wywiadu dla "Super Expressu". Anna Walter wyznała, że ona i Tomasz Komenda walczą w sądzie o alimenty dla ich kilkuletniego syna, Filipa. Byli partnerzy nie mogli porozumieć się w sprawie wysokości świadczeń Tomasza Komendy dla dziecka. Teraz okazuje się, że napięcie między Anną Walter i jej byłym partnerem eskalowało jeszcze bardziej. Anna Walter przesłała do mediów oświadczenie, w którym wyjawiła szczegóły związku z Tomaszem Komendą, opowiedziała o przemocy, groźbach byłego partnera i o wizytach policji w domu. Jej słowa naprawdę szokują. - Szanowni Państwo, w odniesieniu do wiadomości medialnych o tym, że mój były partner Tomasz Komenda, nie zgadza się na zasądzone przez sąd alimenty, chcę publicznie oświadczyć, iż...