Jacek Kopczyński ślub: była partnerka nie gryzła się w język

Była partnerka Jacka Kopczyńskiego zabrała głos po jego ślubie. Padły ostre słowa
Jacek Kopczyński po cichu wziął ślub, ale to reakcja jego byłej partnerki Klaudii Kardas wstrząsnęła opinią publiczną. Pisarka nie przebierała w słowach i ostro oceniła zachowanie aktora, wbijając szpilę jego nowej żonie.
Jacek Kopczyński, znany aktor, postanowił utrzymać swój ślub w tajemnicy. Informacja o ceremonii nie trafiła do mediów od razu — wszystko wyszło na jaw dzięki zdjęciom opublikowanym przez Joannę Kurowską, przyjaciółkę aktora. To właśnie te fotografie ujawniły, że Kopczyński powiedział "tak" swojej wybrance.
Aktor zadbał o prywatność wydarzenia, które odbyło się bez rozgłosu i mediów. Mimo starań o zachowanie intymności, emocje, jakie wzbudziła wiadomość o ślubie, rozlały się szerokim echem w przestrzeni publicznej. W szczególności uwagę zwróciła reakcja Klaudii Kardas, byłej partnerki aktora.
Klaudia Kardas ostro o związku z Jackiem Kopczyńskim
Klaudia Kardas, pisarka i była partnerka Jacka Kopczyńskiego, została zapytana przez portal Plotek o komentarz w sprawie ślubu aktora. Jej odpowiedź była jednoznaczna i niepozostawiająca złudzeń co do obecnych relacji z byłym partnerem.
Jeżeli mam być szczera, to mało mnie to interesuje, czy Jacek się ożenił, czy nadal jest singlem. Każde z nas ma już swoje życie. Ja jestem teraz w szczęśliwym związku
Pisarka nie ukrywała również, że ich związek nie należał do udanych. Podkreśliła, że różnice charakteru i wizualne nie pozwoliły na stworzenie trwałej relacji. Z pewnością nie ma między nimi sympatii, biorąc pod uwagę jej reakcję na ślub Jacka Kopczyńskiego.
Dobrze, że tak się stało, bo faktycznie nie pasowaliśmy do siebie, ani wizualnie, ani z charakteru
Klaudia Kardas wbiła szpilę Jackowi Kopczyńskiemu i zwróciła się do jego żony
W swojej wypowiedzi dla mediów Klaudia Kardas ujawniła więcej szczegółów na temat relacji z aktorem. Wspomniała m.in. o słowach, które padły z jego ust w przeszłości:
Byłam dla niego zbyt szalona, kiedyś nawet usłyszałam: »Już kiedyś miałem taką szaloną Patrycję, kolejnej takiej nie chcę«
Dodała też, że Jacek Kopczyński nie zawsze był szczery w swoich uczuciach.
Jacek jedno mówi, drugie robi. To, że mówi »kocham cię«, to nie zawsze oznacza u niego szczerość. Też te słowa nieraz słyszałam i okazały się puste
Jedną z najbardziej wymownych wypowiedzi Kardas była ta, w której odnosi się do nowej żony aktora. Zamiast gratulacji, pisarka zdecydowała się na ironiczny komentarz.
Czego mu życzę? Żeby przy nowej żonie miał, chociaż połowę tego, co miał przy mnie. A jej… cierpliwości. Całe mnóstwo cierpliwości, bo się jej jeszcze wiele razy przy nim przyda
