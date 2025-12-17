Jacek Kopczyński ślub: była partnerka nie gryzła się w język

Jacek Kopczyński, znany aktor, postanowił utrzymać swój ślub w tajemnicy. Informacja o ceremonii nie trafiła do mediów od razu — wszystko wyszło na jaw dzięki zdjęciom opublikowanym przez Joannę Kurowską, przyjaciółkę aktora. To właśnie te fotografie ujawniły, że Kopczyński powiedział "tak" swojej wybrance.

Aktor zadbał o prywatność wydarzenia, które odbyło się bez rozgłosu i mediów. Mimo starań o zachowanie intymności, emocje, jakie wzbudziła wiadomość o ślubie, rozlały się szerokim echem w przestrzeni publicznej. W szczególności uwagę zwróciła reakcja Klaudii Kardas, byłej partnerki aktora.

Klaudia Kardas ostro o związku z Jackiem Kopczyńskim

Klaudia Kardas, pisarka i była partnerka Jacka Kopczyńskiego, została zapytana przez portal Plotek o komentarz w sprawie ślubu aktora. Jej odpowiedź była jednoznaczna i niepozostawiająca złudzeń co do obecnych relacji z byłym partnerem.

Jeżeli mam być szczera, to mało mnie to interesuje, czy Jacek się ożenił, czy nadal jest singlem. Każde z nas ma już swoje życie. Ja jestem teraz w szczęśliwym związku zaznaczyła Kardas.

Pisarka nie ukrywała również, że ich związek nie należał do udanych. Podkreśliła, że różnice charakteru i wizualne nie pozwoliły na stworzenie trwałej relacji. Z pewnością nie ma między nimi sympatii, biorąc pod uwagę jej reakcję na ślub Jacka Kopczyńskiego.

Dobrze, że tak się stało, bo faktycznie nie pasowaliśmy do siebie, ani wizualnie, ani z charakteru powiedziała bez ogródek.

Klaudia Kardas wbiła szpilę Jackowi Kopczyńskiemu i zwróciła się do jego żony

W swojej wypowiedzi dla mediów Klaudia Kardas ujawniła więcej szczegółów na temat relacji z aktorem. Wspomniała m.in. o słowach, które padły z jego ust w przeszłości:

Byłam dla niego zbyt szalona, kiedyś nawet usłyszałam: »Już kiedyś miałem taką szaloną Patrycję, kolejnej takiej nie chcę« stwierdziła.

Dodała też, że Jacek Kopczyński nie zawsze był szczery w swoich uczuciach.

Jacek jedno mówi, drugie robi. To, że mówi »kocham cię«, to nie zawsze oznacza u niego szczerość. Też te słowa nieraz słyszałam i okazały się puste skwitowała.

Jedną z najbardziej wymownych wypowiedzi Kardas była ta, w której odnosi się do nowej żony aktora. Zamiast gratulacji, pisarka zdecydowała się na ironiczny komentarz.

Czego mu życzę? Żeby przy nowej żonie miał, chociaż połowę tego, co miał przy mnie. A jej… cierpliwości. Całe mnóstwo cierpliwości, bo się jej jeszcze wiele razy przy nim przyda przekazała bez cienia wahania.

