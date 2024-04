Obecnie Kevin Mglej jest w szczęśliwym związku z Roksaną Węgiel, z którą szykuje się do ślubu. Co jakiś czas jednak opinia publiczna przypomina sobie o jego ex partnerce, z którą ma synka. Teraz Malwina Dubowska wrzuciła na Instagram urocze zdjęcie, opatrzone podpisem: "Dwóch moich panów".

Była partnerka Kevina Mgleja zaskoczyła fanów

Nie da się ukryć, że związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja budzi emocje, choć dziś już znacznie mniejsze, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Początkowo zakochani musieli stawić czoła wielu negatywnym komentarzom, wynikającym ze sporej różnicy wieku, czy faktu, że Kevin ma 4-letniego już syna.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Jacek Kurnikowski/AKPA

William jest owocem jego poprzedniego związku z Malwiną Dubowską. Choć początkowo ta relacja rokowała naprawdę dobrze, ostatecznie nie przetrwała próby czasu. Dziś raczej ani Kevin, ani Malwina, nie mają w zwyczaju wspominać o ex. Jakiś czas temu jednak to ona zrobiła wyjątek i wypowiedziała się o związku Kevina z Roxie. Tymczasem internauci coraz bardziej interesują się życiem aktorki, a jej profil na Instagramie śledzi już niemal 13 tysięcy użytkowników!

Sama Malwina coraz śmielej dzieli się z nimi urywkami ze swojego życia prywatnego, a tym razem pokazała naprawdę wyjątkowy kadr! Na zdjęciu możemy dostrzec małego Williama, a obok niej jej brata, a tym samym, jak podkreśliła, "ukochanego wujka" chłopca.

Dwóch moich panów

Instagram/maldubowska

W kolejnej relacji Malwina pochwaliła się selfie z bratem i zdradziła zabawny fakt z ich przeszłości.

Zdjęcie wysłane do mamy, jako dowód zgodnego rodzeństwa. Swoją drogą, jak byliśmy dziećmi, to wszyscy pytali, czy bliźnięta (mała różnica wieku), a teraz ludzie pytają, czy jesteśmy rodzeństwem

Może kadry z bratem to początek i od teraz Malwina będzie śmielej pokazywać urywki z życia prywatnego.

Instagram/maldubowska

Malwina Dubowska Instagram@maldubowska