Brzuch Anny Lewandowskiej stał się obiektem debaty narodowej. Przypominamy, że żona Roberta Lewandowskiego zaledwie miesiąc po urodzeniu córki Klary, pochwaliła się swoim płaskim brzuchem na Instagramie. Jej fotka dla jednych stała się inspiracją do pracy nad sobą, dla innych powodem do skrytykowania Lewandowskiej. Dlaczego? Pojawiły się głosy, że przez Anię inne kobiety, które nie wróciły szybko do formy po ciąży, poczują się jeszcze gorzej widząc jej idealny, wyrzeźbiony brzuch. Co na ten temat sądzi Katarzyna Burzyńska? Gwiazda TVP sama jest młodą mamą, która jest bardzo aktywna i również szybko wróciła do formy po urodzeniu dziecka. Co mówi o zdjęciu Lewandowskiej? Broni jej czy krytykuje?

Katarzyna Burzyńska ocenia szybki powrót do formy Anny Lewandowskiej