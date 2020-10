Anna Lewandowska pokazuje piękne widoczki, a pod postem krytyka: „żarcie i jędrna d... najważniejsze”! Odpowiedziała

Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu za niezgodną z konstytucją, w całej Polsce odbywają się protesty. O decyzji krytycznie wypowiadają się również gwiazdy. Głos zabrała również Anna Lewandowska:

Zawsze, a teraz szczególnie, powinniśmy się wspierać, a nie dzielić. Bycie kobietą i bycie matką to odpowiedzialność oparta na miłości. Wierzę w kobiety, wierzę w miłość, wierzę w wolność i jest mi dziś bardzo smutno... - napisała dwa dni temu na Instagramie.

Dla niektórych to jednak za mało. Trenerka wybrała się z rodziną na krótki urlop w polskie góry i w mediach społecznościowych publikuje piękne widoki ze szlaków. Ale to nie podoba się niektórym Internautkom, które uważają, że to nie czas na publikowanie "widoczków", kiedy Polki walczą o swoje prawa!

Gwiazda odpowiedziała... krótko i dosadnie!

Kryrtykują zdjęcia Anny Lewandowskiej

Pod uroczym zdjęciem Anny Lewandowskiej znad Czarnego Stawu Gąsienicowego pojawiło się wiele wpisów. Wiele internautek pisze o prawach kobiet, są też głosy zarzucające trenerce zbyt małe zaangażowanie w sprawy Polek:

Nie no luuz😵kobiety w Polsce walczą o siebie a tu podziwianie widoczkow😵ma Pani takie zasiegi i możliwości że gdyby tylko Pani chciała, mogłaby wesprzeć nas wszystkie. Ale po co, żarcie i jedrna d(...) najważniejsze. Aha, zapomniałam, mieszka Pani w Niemczech więc po co robić sobie wrogów, liczba fololersow spadnie😵

Anna Lewandowska odpowiedziała krótko, ale wymownie!

nie oceniaj.

Fanki bronią gwiazdy i piszą, że już wyraziła swoje zdanie na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nie ma obowiązku odnosić się do sprawy w każdym swoim wpisie:

każdy walczy na swój sposób a siła to nie wszystko. Pani widzi tylko takie wyjście inni widzą inne wyjścia. Z miłościa❤️ chyba już się wypowiedziała, co ona dalej ma robić, ja też jestem zła ale nic na to sie nie poradzi,właśnie ludzi zaczyna denerwować to ze celebrytki co nowy post to jedno i to samo wystarczy raz się wypowiedzieć , tak rzeczywiście tego nam teraz potrzeba, oceniania i wzajemnego obrzucania się błotem!

Sądzicie, że Anna Lewandowska zasłużyła na krytykę?

Zobacz także: Tak Anna Lewandowska spędza jesienny dzień z córeczkami! Pokazała urocze zdjęcia z Klarą i Laurą

Anna Lewandowska po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu odniosła się do sprawy i umieściła w mediach społecznościowych poruszający wpis.