Tak Anna Lewandowska spędza jesienny dzień z córeczkami! Urocze zdjęcia z Klarą i Laurą

Anna Lewandowska jest bardzo aktywną kobietą i szybko wróciła do swoich projektów po narodzinach Laury. Trenerce udaje się pogodzić opiekę nad dziećmi z kolejnymi wyzwaniami, treningami i sesjami zdjęciowymi. Jednak weekendy gwiazda poświęca na odpoczynek i zabawę z córeczkami. Wtedy jest też znacznie mniej aktywna w mediach społecznościowych, ale pozwala sobie na opublikowanie kilku relacji na Instastories ze wspólnie spędzonego czasu. Tym razem pokazała jesienny spacer z Laurą i urocze zdjęcie z córeczkami. To najsłodsze co dziś zobaczycie!

Tak Anna Lewandowska spędza jesienny dzień z córeczkami!

Jesienna aura zachęca do spacerów, a Anna Lewandowska jako trenerka doskonale wie, jak ważny jest ruch na świeżym powietrzu, dlatego regularnie zabiera córki na zewnątrz. Tym razem pokazała spacer z Laurą i wygląda na to, że dziewczynka znów jeździ w swoim pierwszym wózku Cybex Priam 2.0. Do tej pory jeździła w głębokim wózku lub spacerówce marki Cybex Priam Spring Blossom Light, a teraz Anna Lewandowska zdecydowała się powrót do granatowego modelu na jesień.

Na drugim zdjęciu widać wspólne zabawy i czułości Klary i Laury. Dziewczynki są urocze i widać, że Anna Lewandowska pokazuje coraz częściej twarzy Klary Lewandowskiej. Do niedawna dziewczynka na zdjęciach w mediach społecznościowych pojawiała się jedynie tyłem, a teraz widać jej buzię i duże podobieństwo do mamy!

Sami spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Instagram

Anna Lewandowska niedawno świętowała 5. miesięcy Laury.

Instagram

Trenerka nawet na co dzień stara się wyglądać bardzo stylowo.