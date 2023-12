Pod zdjęciami Karoliny Szostak pojawiły się gorzkie komentarze. Fani dziennikarki od razu zareagowali, ponieważ nie wyobrażają sobie zezwalać na to, co pojawia się na jej profilu. Ich postawa jest godna podziwu.

Karolina Szostak cieszy się popularnością i sympatią fanów. Rozpoznawalność niestety często naraża ją również na krytykę, również tę, która z konstruktywnością ma niewiele wspólnego. Niektórym łatwo przychodzi ocenianie innych. Karolina Szostak już nie raz odpowiadała na zaczepki. Tym razem jednak wyręczyli ją fani, którzy dzielnie bronili jej w komentarzach przed złośliwcami. Tym drugim nie pasuje, że zdjęcia Karoliny Szostak na Instagramie "różnią się" od tych publikowanych przez paparazzi.

Karolina Szostak zgromadziła na swoim profilu na Instagramie już ponad 168 tysięcy obserwatorów. Dziennikarka chętnie publikuje ważne dla niej zdjęcia, lub prywatne kadry ze swojego życia. Tak też było ostatnio. Kilka dni temu Karolina Szostak pokazała jak wypoczywa w pracy i przypomniała wyjątkową sesję zdjęciową ze swoją mamą. Niestety, pod postami pojawiły się przykre komentarze:

Fani Karoliny Szostak są zszokowani tym, jak można z taką łatwością pisać takie słowa. Od razu zareagowali:

Świetne zdjęcie.. (...) olać hejterów analizujących co w naszym życiu się dzieje..

Ulżyło ci? Po co to piszesz? Jeśli dopadł to pewnie sama zauważyła, bez publicznej uwagi. Jest piękna w każdym rozmiarze, a ty paskudnego charakteru nie zmienisz

