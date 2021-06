Burza po wywiadzie Agnieszki Kaczorowskiej! Mocne komentarze internautów: "Porażka totalna!"

Agnieszka Kaczorowska pokazała na Instagramie nowe nagranie, na którym występuje razem z mężem, ale chyba nie spodziewała się takiej reakcji niektórych fanów. Część internautów mocno skrytykowała gwiazdę serialu "Klan"! Co zarzucają aktorce i tancerce, która już wkrótce po raz drugi zostanie mamą? W sieci znów rozpętała się prawdziwa burza. Sprawdźcie, o co chodzi! Internauci znów krytykują Agnieszkę Kaczorowską Ponad tydzień temu Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie wpis, który oburzył internautów i całkiem sporo gwiazd. Gwiazda "Klanu" stwierdziła wówczas, że m.in. na Instagramie zapanowała "moda na brzydotę". Po co na siłę robić z siebie „taką zwyczajną”, zamiast „wyjątkową i niepowtarzalną”? Po co być „zmęczoną” i w tym taką „prawdziwą” jak można koncentrować się na swojej sile ? Po co eksponować swoje wady, mówiąc o „dystansie” jak można po prostu je akceptować, żyć sobie z nimi spokojnie, a budować markę osobistą opartą na superlatywach?- zastanawiała się Agnieszka Kaczorowska. Internauci byli zaskoczeni wpisem celebrytki i ostro go komentowali. Oburzenia nie ukrywały również koleżanki Agnieszki Kaczorowskiej ze świata show-biznesi. Ostatecznie gwiazda "Klanu" przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni jej wpisem i na jakiś czas ograniczyła swoją obecność w mediach społecznościowych. Słuchajcie, ponieważ dbam o siebie, nie tylko o siebie bo jest nas dwie w jednym ciele to dałam sobie kilka dni takiego totalnego wyciszenia, relaksu, spokoju- mówiła kilka dni później w relacji na InstaStories. Oczywiście cały czas obok mnie był Maciek i Emilka i za tę miłość, która panuje w...