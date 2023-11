1 z 5

Szykują się zaręczyny w "M jak miłość"? Wszystko na to wskazuje! Ale... po kolei. Już kilka tygodni temu widzowie mogli zobaczyć, jak serialowy Andrzej szykuje się do wręczenia Magdzie pierścionka zaręczynowego. Budzyński chciał poprosić swoją ukochaną o rękę, jednak w ostatniej chwili zrezygnował z tego pomysłu ponieważ Magda przyznała, że nie zamierza ponownie wychodzić za mąż. Zaręczyn ostatecznie nie było, a pierścionek trafił do szuflady...

Już w najbliższych odcinkach "M jak miłość" Magda przez przypadek odnajdzie pierścionek! Co się wydarzy pomiędzy Chodakowską a Budzyńskim? Wszystkiego dowiecie się z naszej galerii!

Zobacz także: Anna Mucha znów wzbudza kontrowersje! Dlaczego skrytykowali ją fani?