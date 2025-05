Budda zapowiadał, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa ws. swojego zatrzymania. Utwór "Statement 2" pojawił się na jego kanale po trzech miesiącach przerwy. Youtuber rozlicza się w nim z tego, co go spotkało:

Reklama

Mają dowody, liczą, że na tym popłynę a ja? Musze was zmartwić, bo jestem rekinem. Wypłynąłem za ocean, synku z dala od więzienia. Pewnie zmartwi dziś to kilku z was. Media miały dobry temat, - rapuje.

Budda wydał drugie oświadczenie ws. zatrzymania

Trzy miesiące temu Budda opublikował swój pierwszy "statement". Wówczas wszyscy czekali aż zabierze głos po wyjściu z aresztu, w którym spędził kilka miesięcy. Youtuber w piosence przedstawił, jak wyglądał dzień zatrzymania z jego perspektywy. Nie ukrywał, że to dopiero pierwsza część tego, co ma do powiedzenia na temat swojej sytuacji, jednak jak podkreślił: "Zrobię drugą część, ale zbieram myśli". Na ten krok internautom przyszło czekać kolejne trzy miesiące. Budda właśnie opublikował utwór o tytule "Statement 2", w której rozlicza się z zatrzymania i tego, co go spotkało. W piosence słyszymy:

Mają dowody, liczą, że na tym popłynę a ja? Musze was zmartwić, bo jestem rekinem. Wypłynąłem za ocean, synku z dala od więzienia. Pewnie zmartwi dziś to kilku z was. Media miały dobry temat, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma ale nie wiem czy akurat tam. Oni mówili, że chcą zamknąć nas na kilka miechów, na korytarzu ja, Grażyna i kilku kolegów. W poprzednim tracku świętowałem ćwierć wieku a papuga mówi mi, że grozi mi ćwierć wieku. Pojawiają się pytania na temat pieniędzy prania i więcej adwokatów niż na wydziale prawa.Hieny nie szukają faktów to medialna obława, z kamerami wchodzą na dach, jakby miał być zamach.

Budda porusza temat loterii

W październiku 2024 roku gov.pl informowało, że "Prokurator zachodniopomorskiego pionu PZ PK przedstawił Kamilowi L. oraz 9 innym osobom zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz pranie brudnych pieniędzy". Budda w swoim nowym oświadczeniu odnosi się do organizowanych na swoim kanale loterii:

Chętnie to wyjaśnię mam dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o loterie, wydaliście pozwolenia. To nie ja jej wymyśliłem, ale promowałem zanim zrobiło to pół Youtube'a czy mam też odsiedzieć za nich?

Poruszył również kwestię zarzutów dotyczących prania brudnych pieniędzy:

Czy naprawdę musieliście hotelowe drzwi wyważyć? Przecież można było wysłać list i bym się stawił. Czy gdybym był przestępcą, co chciał okraść Skarb Państwa, to cały hajs z przekrętu trzymałbym w polskich bankach? Mógłbym tak bez końca rzucać argumentami ale jaki to ma sens, kiedy mają na mnie plany. - rapuje w nowym utworze.

Budda poruszył temat brata

W momencie afery z zatrzymaniem youtubera, Brat Buddy wydał oświadczenie i odciął się od niego. W swoim utworze "Statement 2", youtuber nawiązuje i do tego:

Podaje się za brata w zależności od wiatru, no a gdy nie byłem znany no to nie chciał kontaktu

Całość "Statement 2" Buddy znajdziecie poniżej.

Zobacz także: