Norbi nie pojawi się w nowych odcinkach muzycznego show "Jaka to melodia?", a Rafał Brzozowski nie będzie już gospodarzem "Koła fortuny"! Takich zmian w hitowych programach TVP nie spodziewał się chyba nikt. Rafał Brzozowski prowadził teleturniej od 2017 roku, kiedy "Koło fortuny" po latach wróciło na antenę Telewizyjnej Dwójki, a Norbi został nowym prowadzącym "Jaka to melodia?" w 2018 roku. Teraz okazuje się, że wkrótce dojdzie do poważnych zmian w programach TVP! Jak zmiany wprowadzane przez władze stacji komentuje Norbi?

Kto poprowadzi "Koło fortuny" i "Jaka to melodia?"?

Okazuje się, że w nowych odcinkach "Koła fortuny" nie pojawi się Rafał Brzozowski, a Norbiego nie zobaczymy w "Jaka to melodia?", ponieważ władze TVP postanowiły, że panowie zamienią się swoimi rolami! Jak informuje "Super Express" Brzozowski zostanie nowym gospodarzem muzycznego show w TVP1, a Norbi poprowadzi teleturniej emitowany w TVP2!

Oba te programy mają świetną oglądalność, ale stacji zależy na odświeżeniu formatów - zdradza informator dziennika.

Jak całą sytuację komentuje Norbi?

To prawda, będzie zamiana programów. Cieszę się, bo to nowe wyzwanie. Ostatnio oglądałem „Koło fortuny” i muszę przyznać, że ten program bardzo mi się podoba. Z resztą oba są fajne. Nie jestem zaskoczony tą decyzją - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Waszym zdaniem zamiana prowadzących programów "Jaka to melodia?" i "Koła fortuny" to dobry pomysł? A co z Izabellą Krzan? Jak informuje portal wirtualnemedia.pl piękna miss będzie dalej współprowadzić "Koło fortuny".

Który program lubicie bardziej?

Norbi żegna się z programem "Jaka to melodia?"

Rafał Brzozowski nie poprowadzi już programu "Koło fortuny"