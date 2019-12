Brutalny gwałt w "M jak miłość"! Kto skrzywdzi dziewczynę Mateusza Mostowiaka?

Dramat Lilki w "M jak miłość"! Okazuje się, że dziewczyna Mateusza Mostowiaka (Krystian Domagała) zostanie brutalnie zgwałcona. Jak dojdzie do tej tragedii i kto skrzywdzi nastolatkę? W uwielbianym przez widzów serialu telewizyjnej Dwójki emocje nie opadają. Dopiero co przeżywaliśmy śmierć Artura (Tomasz Ciachorowski), a już wkrótce ogromne emocje przyniesie nam wątek Lilki i Mateusza. Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"?

Brutalny gwałt w "M jak miłość"

Jak informuje portal superseriale.se.pl, o dramacie Lilki widzowie dowiedzą się z 1485. odcinka "M jak miłość". Zwyrodnialec wykorzysta fakt, że nastolatka została sama w pubie, poda jej narkotyki i zabierze z knajpy... Mateusz będzie przerażony, gdy zobaczy w jakim stanie jest jego dziewczyna.

- Boże, Lilka… Kto ci to zrobił?! - zapyta przerażony Mateusz.

– Nie wiem, niczego nie pamiętam, urwał mi się film… - odpowie Lilka.

– Zadzwonię na pogotowie i na policję! - postanowi Mostowiak.

Lilka nie będzie jednak chciała o tym słyszeć! Nastolatka poprosi swojego chłopaka, żeby nikomu nie mówił o jej dramacie.

Nie!!! Pamiętam tylko jego głos… Jak mnie wyrzucił z samochodu… powiedział, że… jeśli komukolwiek powiem, co się stało, to wróci i jeszcze raz zrobi mi to samo. Błagam, ja chcę zapomnieć! Tego nie było, rozumiesz?! Jeśli mnie kochasz, nikomu nic nie powiesz - będzie prosiła Lilka.

Czy Lilka jednak zgłosi się na policję, a gwałciciel zostanie złapany? Tego dowiemy się wkrótce! Przypominamy, że 1485. odcinek "M jak miłość" będziemy mogli zobaczyć 16 stycznia przyszłego roku. Będziecie oglądać?

Dziewczyna Mateusza Mostowiaka zostanie brutalnie zgwałcona

Instagram

Czy nastolatka zgłosi sprawę na policję?