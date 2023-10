Jak donoszą zagraniczne media, w środę 5 lipca doszło do skandalicznego incydentu z udziałem Britney Spears. Gwiazda razem ze swoim mężem miała pojawić się w gastronomicznej części hotelu Aria w Las Vegas. Piosenkarka miała zostać spoliczkowana przez ochroniarza w restauracji Catch w godzinach wieczornych. Uderzenie miało być tak mocne, że artystka runęła na ziemię. Co stało się później?

Britney Spears powalona przez ochroniarza

Sensacyjne doniesienia na temat Britney Spears przekazał serwis Page Six. Jak twierdzi informator portalu, piosenkarka odwiedziła hotelową restaurację około godziny 20:30 lokalnego czasu. W pewnym momencie w lokalu pojawił się także znany koszykarz NBA Victor Wembanyama razem z ochroną.

Z relacji Page Six wynika, że Britney Spears, która jest wielką fanką zawodnika drużyny San Antonio Spurs, postanowiła wykorzystać okazję i szybko podeszła do sportowca. Wokalistka ponoć chciała zrobić sobie zdjęcie z koszykarzem. Wokół gwiazdora zdążył się już zgromadzić tłum kibiców. W wyniku zamieszania miało dojść do skandalicznego incydentu.

Zdaniem informatora serwisu, Britney Spears miała poklepać po ramieniu Victora Wembanyamę, by zwrócił na nią uwagę. Wówczas ochroniarz zawodnika San Antonio Spurs miał uderzyć wokalistkę w twarz. Oszołomiona artystka miała zgubić okulary i upaść na ziemię. Po wszystkim wróciła do swojego stolika.

Ochroniarz miał później przeprosić Britney za swoje zachowanie. Tłumaczył się, że nie rozpoznał gwiazdy w tłumie fanów koszykarza i wziął ją za zwyczajną napastliwą kobietę. Damian Smith, który zajmuje się ochroną Voctora Wembanyamy, był zakłopotany całą sytuacją, ale liczył na wyrozumiałość ikony.

Rozumiesz, jak to jest być obleganą przez fanów — powiedział.

Choć piosenkarka miała przyjąć przeprosiny, sprawa nie została zamieciona pod dywan. Jak przekazał portal TMZ, zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo wokalistki złożył już zawiadomienie na policji w Las Vegas, a ochroniarz został oskarżony o pobicie. Nie po raz pierwszy w tym roku jest głośno o gwieździe. W styczniu Britney Spears zrobiła awanturę w restauracji podczas randki z mężem.