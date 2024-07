Reklama

Britney Spears i jej życie prywatne wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem mediów. U artystki niezmiennie sporo się dzieje - kilka miesięcy temu wydała nowy album, jednak zamiast promować go serią koncertów na całym świecie, zdecydowała się podpisać kontrakt na rezydenturę w Las Vegas. Niestety gwiazda nie ma szczęścia do współpracowników. Podczas kręcenia jednego z teledysków, przez przypadek uderzyła tancerkę w nos. Przypomnijmy: Britney Spears ma spory problem. Tancerka podała ją do sądu

Kilkanaście godzin temu do sieci trafiło nagranie kompromitujące gwiazdę - słychać na nim jak śpiewa "Alien" - jeden ze swoich ostatnich hitów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że utwór pozbawiony jest ingerencji komputera i programów do obróbki głosu. Nagranie za każdym razem szybko znika z sieci, o co dba wytwórnia Britney. Jak oceniacie talent "księżniczki muzyki pop" bez wsparcia auto-tune? Chcielibyście, żeby zagrała w Polsce?

Zobacz: Britney Spears mocno schudła. Ćwiczenia czy Photoshop?

Zobacz także

Tak brzmi wersja z płyty:

Reklama

Britney Spears i jej modowa masakra: