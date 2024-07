Życie Britney Spears to wieczne wzloty i upadki. Jej płyty ostatnio dobrze się sprzedają, koncerty przyciągają rzesze fanów, a piosenki stają się wielkimi hitami. Ostatnio gwiazda ma jednak problemy ze swoimi współpracownikami. Podczas kręcenia jednego z klipów, wokalistka przez przypadek uderzyła tancerkę w nos. Przypomnijmy: Britney Spears ma spory problem. Tancerka podała ją do sądu

Britney od kilku lat ma kłopoty ze swoją figurą, co nie uchodzi uwadze fotoreporterów, którzy śledzą każdy jej krok. Zdjęcia zazwyczaj są idealną pożywką dla spragnionych sensacji tabloidów, a to ze względu na jej figurę. Gwiazda jednak zupełnie nie przejmuje się krytyką i stara się zrzucać zbędne kilogramy. Zdjęcie, które wrzuciła ostatnio na swój Instagram, powinno zamknąć usta wszystkim. Spears znów wyraźnie schudła i zachwyca sylwetką. Uśmiechnięta mama to też jak widać szczęśliwi synowie.

Oby tylko utrzymała taką figurę na dłużej. Mamy też nadzieję, że tym razem Brit nie oszukała fanów poprawkami w Photoshopie.

