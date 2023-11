Britney Spears nie chciała zawieść swoich fanów, jednak stanęła przed bardzo trudną decyzją. Piosenkarka została zmuszona do zawieszenia swojej kariery. Wszystko przez tragedię, do jakiej doszło w jej rodzinie. Britney Spears wydała specjalne oświadczenie, w którym wyjaśniła fanom powody swojej decyzji.

Britney Spears miała odbyć trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Jednak zmuszona była odwołać zaplanowane imprezy. Wszystko przez zdarzenia, do których doszło w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Okazuje się, że ojciec Britney Spears mocno podupadł na zdrowiu. Do tego stopnia, że omal nie stracił życia! James Spears przez bardzo długi czas był w szpitalu. Choć kryzys udało się zażegnać, wciąż jest bardzo słaby. Britney Spears zdecydowała, że zawiesza karierę, aby móc się nim opiekować. Ogłosiła to w specjalnym oświadczeniu, które pojawiło się na jej Instagramie.

- Nawet nie wiem, od czego zacząć, bo tak trudno jest mi to powiedzieć. Moje nowe show Domination nie odbędzie się. Bardzo na nie czekałam i na to, by was wszystkich zobaczyć w tym roku, więc to łamie mi serce. Ważne jest jednak, by na pierwszym miejscu stawiać swoją rodzinę... i taką też musiałam podjąć decyzję. Parę miesięcy temu mój ojciec trafił do szpitala i niemal umarł. Bardzo się wszyscy cieszymy, że wyszedł z tego żywy, ale nadal ma przed sobą długą drogę - czytamy w emocjonalnym wpisie Britney Spears na Instagramie.