W środę około godziny 21:30 czasu lokalnego, w miejscowości Moorpark w hrabstwie Ventura, kalifornijska policja dokonała zatrzymania Britney Spears. Według informacji podanych przez portal TMZ, powodem interwencji było podejrzenie prowadzenia pojazdu przez gwiazdę pod wpływem alkoholu. Britney Spears została zatrzymana i na kilka godzin trafiła do aresztu.

Britney Spears spędziła kilka godzin w areszcie

Britney Spears to zdecydowanie jedna z najwiekszych gwiazd światowej sceny muzycznej. Na przełomie lat 90. i 2000. była numerem jeden, a jej piosenki triumfowały na listach przebojów. W wyników problemów osobistych po jakimś czasie zniknęła ze sceny, a jej ojciec przez trzynaście lat sprawował nad nią kuratelę. Od 2021 roku Britney jest już wolna, jednak fani martwia się o jej stan. Artystka publikuje w mediach społecznościowych niepokojące nagrania, a media donosza o zaskakującym zachowaniu gwiazdy- jakiś czas temu Britney Spears zrobiła awanturę w reastauracji.

Teraz wokół Britney Spears znów zrobiło się głośno. Jak donoszą media piosenkarka została zatrzymana w związku z podejrzeniem jazdy pod wpływem alkoholu.

Supergwiazda popu została wczoraj około godziny 21:30 zakuta w kajdanki przez funkcjonariuszy California Highway Patrol. Następnie około godziny 3 nad ranem została formalnie osadzona przez biuro szeryfa. Zgodnie z rejestrem osadzonych opuściła jednak areszt około godziny 6 rano informuje TMZ.

Britney Spears przed sądem. Wyznaczony termin rozprawy i konsekwencje

W związku z zatrzymaniem, Britney Spears otrzymała nakaz stawienia się przed sądem. Jak donosi portal Page Six termin rozprawy został wyznaczony na 4 maja. Co ciekawe, po całym zajściu profil Britney Spears na Instagramie przestał być aktywny. Teraz z pewnością wszyscy fani gwiazdy czekają na jej komentarz w sprawie medialnych doniesień.

