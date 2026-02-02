Marius Borg Høiby to 27-letni pasierb norweskiego księcia koronnego Haakona, a zarazem starszy syn księżnej koronnej Mette-Marit. Choć nie posiada królewskiego tytułu i formalnie nie należy do norweskiego Domu Królewskiego, jego obecność w mediach często wywołuje duże zainteresowanie. W niedzielny wieczór został aresztowany przez policję w Oslo, co potwierdził prokurator Andreas Kruszewski.

Jak informuje norweska policja, aresztowanie miało miejsce zaledwie dwa dni przed rozpoczęciem głośnego procesu sądowego, który rozpocznie się 3 lutego. Proces może potrwać nawet do sześciu tygodni. Areszt został zastosowany w związku z nowymi zarzutami dotyczącymi napaści, gróźb z użyciem noża oraz złamania zakazu zbliżania się. Policja argumentowała potrzebę czterotygodniowego aresztu tymczasowego ryzykiem popełnienia kolejnych przestępstw.

Syn norweskiej księżnej został zatrzymany

Sprawa przeciwko Mariusowi Borgowi Høiby’emu jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i obciążających medialnie, jakie dotknęły osoby powiązane z norweską rodziną królewską. Mężczyzna usłyszał łącznie 38 zarzutów. Wśród nich znalazły się cztery dotyczące gwałtu, znęcania się nad byłą partnerką, napaści na funkcjonariusza publicznego, gróźb śmierci, przemocy fizycznej oraz handlu narkotykami.

Nowe zarzuty, które doprowadziły do niedzielnego aresztowania, obejmują napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czyli noża, groźby wobec osoby trzeciej oraz naruszenie wcześniej wydanego zakazu zbliżania się. Prokuratura uznała, że istnieje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, jeśli Høiby miałby pozostać na wolności.

Okręg policyjny w Oslo może potwierdzić, że Marius Borg Høiby został zatrzymany przez policję w niedzielę wieczorem i usłyszał zarzuty napaści, gróźb z użyciem noża oraz naruszenia zakazu zbliżania się poinformował prokurator Andreas Kruszewski.

Co grozi synowi norweskiej księżnej?

Rozpoczynający się 3 lutego proces w Oslo jest wynikiem długiego śledztwa w sprawie przestępstw zarzucanych Mariusowi Borgowi Høiby’emu. Prokuratorzy wskazują, że jeżeli zostanie uznany winnym najcięższych zarzutów, grozić mu może kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dotychczas Høiby odpowiadał z wolnej stopy. Teraz jednak śledczy zdecydowali się na zatrzymanie go i zastosowanie aresztu tymczasowego. Proces ma potrwać od czterech do sześciu tygodni. W toku postępowania mają zostać przesłuchani liczni świadkowie, a sąd rozpatrzy każdy z 38 zarzutów.

Stanowisko norweskiej rodziny królewskiej

W związku z aresztowaniem i nadchodzącym procesem, Pałac Królewski opublikował oświadczenie, w którym poinformował, że ani książę koronny Haakon, ani księżna koronna Mette-Marit nie będą obecni w sądzie. W oficjalnym komentarzu następca tronu podkreślił, że rozumie emocjonalny ciężar tej sprawy dla wszystkich zaangażowanych i wyraził współczucie.

Nasze myśli są z wszystkimi, których dotyczy ta sprawa. Ma ona wpływ na poszczególne osoby, ich rodziny oraz wszystkich, którym na nich zależy. Rozumiemy, że jest to trudny czas dla wielu z was i wyrażamy współczucie. Jednocześnie pocieszające jest to, że żyjemy w państwie prawa. Jestem przekonany, że osoby odpowiedzialne za nadzór nad postępowaniem dopilnują, aby proces został przeprowadzony w możliwie najbardziej uporządkowany, właściwy i sprawiedliwy sposób przekazał następca norweskiego tronu za pośrednictwem gazety.

Według informacji przekazanych przez norweskie media, Marius Borg Høiby ma zamiar przyznać się do części mniej poważnych zarzutów. Zaprzecza jednak stanowczo tym najcięższym, w tym oskarżeniom o gwałt i znęcanie się. Prokuratura zapowiada, że zgromadziła szeroki materiał dowodowy, który zostanie przedstawiony podczas procesu.

Marius Borg Høiby nie jest członkiem Norweskiego Domu Królewskiego i dlatego funkcjonuje niezależnie. Troszczymy się o niego i jest ważnym członkiem naszej rodziny. Jest obywatelem Norwegii i jako taki ma takie same obowiązki jak wszyscy inni - a także te same prawa dodał książę.

Sprawa Mariusa Borg Høiby’ego wzbudza duże emocje w Norwegii. Media przypominają również, że w ostatnim czasie księżna Mette-Marit znalazła się pod krytyką opinii publicznej z powodu dawnych kontaktów ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Afera wokół syna dodatkowo pogłębia trudną sytuację wizerunkową norweskiej rodziny królewskiej.

