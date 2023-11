Reklama

Meghan Markle nie ma dobrych relacji ze swoją rodziną, a w szczególności z bratem. W końcu to on pisał listy do księcia Harry'ego, aby ten zrezygnował ze ślubu! Teraz wysłał do księżnej zaproszenie na swój ślub. Zobaczcie, jaka była reakcja Meghan!

Zobacz: "On będzie cierpiał" Przyjaciółka Diany uważa, że małżeństwo Meghan i Harry'ego rozpadnie się!

Brat zaprosił Meghan na ślub

Przyrodni brat księżnej Sussex niebawem weźmie ślub z Darlene Blount. Uroczystość ma się odbyć w Nevadzie. "Daily Mail" donosi, że książęca para już otrzymała zaproszenie na tę rodzinną uroczystość. Przyrodni brat liczy, że jego ślub będzie okazją do rodzinnego pojednania. Liczy, że Meghan pogodzi się z ojcem:

Mam nadzieję, że jeśli przybędą zarówno Meghan, Harry i mój ojciec, to wreszcie będą mogli spędzić trochę czasu razem. To z pewnością byłoby dla wszystkich dobre - wyznał Thomas Markle Jr.

Księżna była bardzo zaskoczona na wieść o zaproszeniu, a jeszcze bardziej zdziwiło ją, że jej przyrodni brat planuje naprawić relacje w rodzinie. Ślub ma się odbyć w marcu, co prawda Meghan jeszcze oficjalnie nie odpowiedziała na zaproszenie, ale jest mało prawdopodobne, by w zaawansowanej ciąży zdecydowała się na tak daleką podróż.

Jakie są relacje Meghan z jej rodziną?

Trudne relacje łączą też Meghan z jej ojcem, Thomasem Markle, który jak wszyscy pamiętamy nie pojawił się na królewskim ślubie swojej córki. Sytuacja z przyrodnią siostrą też nie wygląda dobrze, a Samantha zachowuje się, tak jakby stale szukała możliwości zdobycia popularności kosztem księżnej.

Myślicie, że Meghan zdecyduje się na podróż do Stanów w zaawansowanej ciąży?

Zobacz: Gdzie mieszkają Meghan i Harry? Mamy zdjęcia ich bajecznejposiadłości!

Meghan Markle w Londynie

East News

Meghan Markle i książę Harry

EastNews

Reklama

Księżna Meghan w bordowym płaszczu