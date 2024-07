Michał Kwiatkowski, brat Dawida Kwiatkowskiego, od dawna oficjalnie przyznaje się, że jest gejem. Artysta, który więcej czasu spędza we Francji, twierdzi, że poza granicami naszego kraju nikt nie ma z tym problemu. U nas Michał Kwiatkowski też cieszy się sympatią - kilka lat temu doszedł do trzeciego miejsca w „Tańcu z gwiazdami" . Teraz znowu coraz częściej pojawia się w Polsce. Artysta już za chwilę zacznie nagrania do programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zobacz też: Kwiatkowski: Francuzów nie interesuje, że jestem gejem. Chcę z tym walczyć w Polsce

Reklama

Jak podał "Super Express" Michał zabrał nawet na wycieczkę do Polski swojego partnera życiowego - Maxima. Kwiatkowski chciał pokazać swojemu ukochanemu kraj swojego pochodzenia. Wspólnie odwiedzili Warszawę. Myślicie, że Maxim będzie towarzyszyć Michałowi w nagraniach do "TTBZ"?

Zobacz na Polki.pl: Dawid Kwiatkowski międzynarodową gwiazdą?

#Repost @michal_prive with @repostapp. ・・・ ???? A photo posted by Maxim Asnza (@maximasnza) on

Jul 10, 2015 at 12:01pm PDT

Zobacz także

Family. #love #brotherskwiat Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Maxim Asnza (@maximasnza)

11 Lip, 2015 o 4:37 PDT