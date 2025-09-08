Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są pogrążeni w żałobie. Nie żyje mama Wojtka Janika, która chorowała na glejaka. Małżeństwo opublikowało poruszające wpisy, w których dzielą się niewyobrażalną stratą.

Reklama

Mama Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie żyje

Wojtek, uczestnik programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, poinformował fanów o ogromnej stracie - jego mama zmarła po walce z chorobą.

Dzisiaj o 11, odeszła moja mama. Jedna z ważniejszych osób w moim życiu. I choć nie wyobrażam sobie jak mam żyć bez niej, to jestem dumny, że była moją mamą - napisał Wojtek na Instagramie.

Niedawno Wojtek poinformował o chorobie mamy. Niestety, mimo ogromnych starań i zaangażowania rodziny, nie udało się pokonać choroby. Wojtek zabrał głos również w sprawie pogrzebu mamy:

Moi Drodzy nagrałem tę rolkę, żeby doszła informacja do mojej dalszej części rodziny oraz tak samo do wszystkich znajomych mojej mamy, bo wiem, że mnie obserwują. Tyle ile zdołam, to poinformuję osobiście, ale jeśli kogoś bym pominął bardzo mi przykro, dlatego uznałem, że XXI wiek trochę w tym pomoże. Informacje na temat pogrzebu będę dodawał w dniach kolejnych.

Agnieszka ze "ŚOPW" o śmierci mamy Wojtka

Również Agnieszka Łyczakowska-Janik opublikowała w sieci poruszający wpis, w którym pożegnała ukochaną teściową.

Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam być twoją synową.

Mamuś Ty wiesz - dodała Agnieszka.

Mama Wojtka ze "ŚOPW" ciężko chorowała

W połowie sierpnia Wojtek za pomocą social mediów zwrócił się do swoich fanów. Szukał pomocy, aby ratować swoją mamę. Okazało się, że mama uczestnika "ŚOPW" ciężko zachorowała, a dokładnie zdiagnozowano u niej guza mózgu.

Jakiś czas temu zdiagnozowali u mojej mamy udar mózgu, który okazał się po paru miesiącach, w lipcu, że jest to guz mózgu - wyznał Wojtek.

Zamiast cieszyć się nowym domem i wyprowadzką, nasze życie się odwróciło o 180 stopni i chciałbym spytać Was... Ponieważ dzisiaj po biopsji, która wykazała, że jest to glejak IV stopnia, nieoperacyjny, nie nadający się na radioterapię, gdyż moja mama jest bardzo słaba, powiedzieli, że tylko czekać. Nie wiemy, co robić, proszę o pomoc, ktokolwiek coś wie. - wyjawił.

Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Wojciech Janik, zwrócił się do internautów o pomoc w walce o życie mamy. Niestety ta historia nie miała szczęśliwego zakończenia. Agnieszce i Wojtkowi składamy głębokie wyrazy współczucia.

Reklama

Więcej: Ewa Błaszczyk nagle przekazała ws. córki, która od 25 lat jest w śpiączce. Lekarz nazwał to cudem

Mama Wojtka ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” nie żyje Instagram@wojciech_janik_official