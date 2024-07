Brad Pitt skomentował rozwód z Angeliną Jolie! Tydzień temu na jaw wyszła informacja o tym, że aktorka złożyła pozew o rozwód, a aktor jest przesłuchiwany w sprawie znęcania się nad dziećmi. Informacja ta wstrząsnęła ludźmi na całym świecie. Aktualnie Brad Pitt będzie walczył o prawo do opieki nad dziećmi i możliwość uczestniczenia w ich życiu tak jak do tej pory. Niestety, Angelina Jolie chce zupełnie czegoś przeciwnego.

Sprawy zawodowe zarówno Jolie, jak i Pitta zeszły na drugi plan. Gwiazdor miał właśnie promować najnowsze dzieło, w którym jest narratorem - "Voyage of Time", ale podkreślił, że nie będzie udzielał wywiadów promocyjnych ze względu na zaistniałą sytuację w życiu prywatnym:

Voyage of Time w reżyserii Terrence’a to stworzony w systemie IMAX niesamowicie piękny i unikalny film eksperymentalny, który mogą oglądać dzieci i dorośli. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę być częścią tak fascynującego edukacyjnego projektu, ale aktualnie jestem skoncentrowany na sytuacji rodzinnej i nie chcę, aby uwaga została odciągnięta od tego niezwykłego filmu. Zachęcam wszystkim do obejrzenia go - wyznał w rozmowie z Access Hollywood.