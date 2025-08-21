Julia Wieniawa nie bez powodu od lat nazywana jest ikoną stylu. Jeśli coś jest modne, z pewnością już znajduje się w jej garderobie. Jurorka "Mam talent" nie tylko w programie, na scenie, czy czerwonym dywanie uwielbia sięgać po nieoczywiste modowe rozwiązania, stawiając na połączenie klasyki z najnowszymi trendami. Zobaczcie jeden z jej najnowszych looków. Te buty "riding boots" będę hitem jesieni 2025.

Julia Wieniawa w modnych butach "riding boots" na jesień 2025

Julia Wieniawa w ciągu ostatnich lat stała się jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. I choć jej styl nieco ewoluował od czasu jej debiutu w "Rodzince.pl", to teraz artystka wprost nazywana jest przez swoje fanki "chodzącą inspiracją". Powód? Aktorka nie tylko doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki i typu urody, ale też uwielbia bawić się trendami, tworząc ponadczasowe looki. Ostatnio podczas prezentacji nowej odsłony "Rodzinki.pl" Julia Wieniawa zachwyciła ramoneską typu "cinnamon jacket", która po ostatnim Copenhagen Fashion Week została okrzyknięta najmodniejszą kurtką jesieni 2025. Teraz gwiazda kultowego serialu TVP postawiła na kolejny mocny trend. Mowa o butach "riding boots".

Choć artystka należy do tych gwiazd, które na bieżąco dzielą się w sieci swoją codziennością, publikując na Instagramie zapowiedzi kolejnych projektów zawodowych, relacje z luksusowych wakacji, czy wnętrzarskie inspiracje, to właśnie jej modowe wybory cieszą się największym zainteresowaniem wśród internautów. Tak te było i teraz. Julia Wieniwa zapozowała na Instagramie w poprzecieranych bermudach, które zestawiła z klasycznym białym topem, oversizową, skórzaną bomberką i dużą zamszową torbą, typu shopper, w odcieniu gorzkiej czekolady, do której dołączyła modą maskotę Labubu. Całość stylizacji dopełniły przeciwsłoneczne okulary, minimalistyczna biżuteria i czarne kozaki "riding boots" z charakterystycznym kołem na wysokości kostek.

Internauci zachwyceni stylizacją Julii Wieniawy z butami "riding boots" w roli głównej

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Internauci szybko docenili najnowszy, undergroundowy look Julii Wieniawy. W komentarzach pod postem nie zabrakło więc licznych komplementów i pytań o inspiracje na tworzenie tak udanych stylizacji.

Od kiedy Cię obserwuję, a będzie już parę lat, nigdy nie widziałam czegoś, co mi się nie podobało z ubioru czy akcesoriów.

Pięknie!

Fajne buty - komentują zachwyceni internauci.

Buty "riding boots" najgorętszym hitem na jesień 2025

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a my po emocjonującym Copenhagen Fashion Week, bliżej przyglądamy się najgorętszym trendom nadchodzącego sezonu, a tych jest naprawdę dużo. Jesienią 2025 królować będzie nie tylko cynamonowy brąz. Nie zabraknie także nieśmiertelnej kraty, zwierzęcych printów "sauvage", energetyzującego pomarańczowego odcienia "papaya orange", a także fioletów także w tonacji elektryzującego bakłażana. Ostatnio Kasia Sokołowska postawiła na marynarkę "electric aubergine", która zrobiła furorę w sieci.

Jeśli zaś chodzi o obuwie, do jednego z najsilniejszych trendów na jesień 2025 niewątpliwie należy wielki powrót butów typu "riding boots", inspirowanych stylem jeździeckim. Doskonale pamiętamy z przełomu lat 2000. i 2010, ale teraz powracają w nieco odświeżonej i bardziej luksusowej formie w myśl estetyki "old money". Co więcej, "riding boots" pasują do niemal do każdej stylizacji.

Modne buty "riding boots" kupisz w sieciówkach

Jeśli spodobały wam się buty Julii Wieniawy, mam dla was dobrą wiadomość. Podobne znalazłam w ofertach popularnych sieciówek. W BigStar za 269,90 złotych kupicie czarne, skórzane kozaki "riding boots" ze srebrnymi sprzączkami i charakterystycznymi kołami na wysokości kostek.

Buty "riging boots" z BigStar za 269,90 złotych, Fot.: materiały prasowe

Modne kozaki "riding boots" w odcieniu karmelowej czekolady kupicie w H&M za 319,99 złotych. Podobnie jak te jurorki "Mam Talent", te z H&M również sięgają tuż przed kolana i mają ozdobne koła na wysokości kostek.

Buty "riging boots" z H&M za 319,99 złotych, Fot.: materiały prasowe

Dla fanek botków też coś znalazłam. W CCC za 379,99 złotych kupicie modne czarne, botki marki Mexx. Podobnie jak te z BigStara, te również mają ozdobne, srebrne elementy w postaci kół i sprzączek.

