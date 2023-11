Nie żyje Piotr Woźniak-Starak. 39-letni producent filmowy zginął na jeziorze Kisajno na Mazurach, gdzie w nocy 18 sierpnia doszło do wypadku na motorówce. Podczas manewru skrętu mąż Agnieszki Woźniak-Starak i jego towarzyszka 27-letnia kobieta wypadli z łodzi. Ona dopłynęła do brzegu, Piotr zaś zaginął. Po kilku dniach akcji poszukiwawczej wiceszef MSWiA poinformował o odnalezieniu ciała Woźniaka-Staraka. W sieci żegnają go bliscy i przyjaciele. Wśród nich m.in. Borys Szyc.

Borys Szyc żegna Piotra Woźniaka-Staraka

Borys Szyc miał okazję wiele razy pracować z Piotrem. Wystąpił w jego filmach "Big Love" czy też w "Sztuce kochania. Historii Michaliny Wisłockiej". Prywatnie przyjaźnili się ze sobą. Na Instagramie Szyc zamieścił bardzo wzruszający post, w którym pożegnał producenta:

Nie mam słów Piotrula. Żegnaj przyjacielu. Braszku. Odpoczywaj w spokoju - napisał aktor.

Producenta pożegnał również Leszek Stanek:

Piotrek był zajebistym człowiekiem i wiedzą o tym wszyscy którzy go znali, którzy mieli szczęście spotkać go na swojej drodze życia. Nigdy nie jesteśmy gotowi na pożegnania... Łącze się w bólu z Agnieszką z całą rodziną i ze wszystkimi których sercu Piotr był bliski. Obyśmy się jeszcze spotkali Piotrek - napisał na Instagramie.

Małgorzata Domagalik również dodała wzruszający post na Instagramie:

Spotykaliśmy się przy okazji pewnego filmowego projektu, długo rozmawialismy o wielkiej pasji, jakim było dla niego kino ... Takim Go zapamiętam. W technikolorze... -czytamy w jej wpisie.

Rodzinie i najbliższym składamy szczere kondolencje.

Borys Szyc był blisko z małżeństwem Woźniaków-Staraków