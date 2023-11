Reklama

Borys Szyc - kucharzem? Tym razem w to nie tylko rola! Aktor stworzy swoje danie dla warszawskiej restauracji Signature. Aktor wraz z Szefem Kuchni Wojciechem Kilianem przygotuje specjalne danie, które zostanie wprowadzone do menu restauracji już 14 czerwca.

Signature Gwiazd to autorski projekt warszawskiej restauracji Signature, mieszczącej się przy Poznańskiej 15, która w 2018 roku po raz kolejny została wyróżniona w przewodniku Michelin. Nazwa Signature to z angielskiego podpis stąd organizatorzy wykreowali projekt w którym wybrane gwiazdy wprowadzają swoje ulubione smaki do menu restauracji i sygnują je swoim podpisem. Pierwszą gwiazdą, która przygotowała danie była Małgorzata Socha, jej delikatny dorsz przygotowany. Następnie do jesiennej odsłony Signature Gwiazd zaproszona była Anita Sokołowska, aktorka postawiła na jesiotra z Cannelloni.

Teraz czas na Borysa Szyca. Wiadomo od lat, że aktor jest smakoszem. Przez jakiś czas promował jedną z warszawskich restauracji, którą firmował nazwiskiem. Teraz czas na nowe wyzwania, a widać miłość do kuchni pozostała.

Uwielbiam podróżować. Podróżuję nie tylko z przewodnikiem i po dobrych hotelach. Podróże kulinarne są dla mnie bardzo istotne w poszukiwaniu nowych smaków lub odnalezieniu dawnych, tych najukochańszych, zapomnianych. Właśnie z tych dwóch dróg poszukiwań zrodził się koncept na dania dla restauracji Signature. Szefa Kuchni Wojciecha Kiliana zaprosiłem w świat moich smaków, licząc że pomoże mi w tej nowej wyprawie jako doświadczony w kuchni przewodnik.” mówi Borys Szyc.

Borys Szyc zaprojektował swoje autorskie danie.

Borys Szyc kucharzem.

Szyc w kuchni.