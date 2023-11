W 2016 roku w ręce policji wpadł Cezary P., nazywany "dilerem gwiazd". 50-latek miał zaopatrywać w narkotyki między innymi osoby ze świata mediów. Podobno na jego liście znalazły się nazwiska z pierwszych stron gazet. Kilka miesięcy temu ruszył proces w jego sprawie. Przed sądem w charakterze świadka pojawił się ostatnio Borys Szyc.

Zobacz: Wpadł diler celebrytow! Wśród jego klientów miał być Dariusz K.

Borys Szyc przyznał, że zaopatrywał się u Cezarego P. w alkohol, ponieważ ten prowadził sklep na warszawskiej Ochocie. Niestety, aktor nie potrafił wskazać, w którym dokładnie miejscu, ponieważ - jak sam stwierdził - był tam raz i w dodatku bardzo pijany. Cezary P. dowoził mu zamówienia pod sam dom.

To był bardzo mroczny okres w moim życiu (...). Jeszcze przed terapią, której się poddałem w 2015 roku. I tak naprawdę opierała się ta znajomość na piciu alkoholu i na kupowaniu go od pana Cezarego, który miał jakiś tam sklepik czy coś takiego, skąd to dostarczał - czytamy w relacji z rozprawy, która ukazała się w "Fakcie".