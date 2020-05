Bojkot radiowej Trójki. Wojewódzki, Podsiadło, Zawiałow, Zalewski i inne gwiazdy mówią: "Stop!"

Radiowa Trójka przeżywa w ostatnim czasie kryzys za kryzysem. Najpierw Anna Gacek i Wojciech Mann pożegnali się z rozgłośnią, o czym było głośno w mediach, a teraz kolejna afera wybuchła w związku z utworem Kazika "Twój bój jest lepszy niż mój", który stał się jedynką w piątkowej Liście Przebojów Trójki. Uznano jednak, że piosenka ta nie powinna wygrać, ponieważ „został złamany regulamin" i „dokonano manipulacji przy liczeniu głosów". Warto dodać, że utwór "Twój bój jest lepszy niż mój" uderza bezpośrednio w wizytę Jarosława Kaczyńskiego na warszawskich Powązkach w dziesiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej i to tutaj pojawił się największy problem...

Po aferze z utworem Kazika pożegnał się Marek Niedźwiecki, a tuż po nim Marcin Kydryński i Hirek Wrona, którzy z Trójką związani byli od lat.

Część polityków i gwiazd mówi wprost, że to co się stało to nieporozumienie i stwierdzają, że w Trójce zawitała cenzura niczym z czasów PRL. W tym gronie znaleźli się m.in. Kuba Wojewódzki, Daria Zawiałow czy Dawid Podsiadło:

To, co mi się teraz ciśnie na język, lepiej pozostawię dla siebie, bo po co tak brzydko pisać (...) To, co wydarzyło się po piątkowym notowaniu, mogło spotkać również nas, jak i każdego artystę. Piszę to z bólem serca, bo Trójkę kocham szczerze od najmłodszych lat - buntuję się przeciwko ograniczeniom wolności słowa i wolności artystycznej. Niestety przez jakiś czas nie będę udzielała się na antenie radiowej Trójki. Nie godzę się na polityczną dewastację radia. Czekam, aż Trójka wróci. Wszyscy na to czekamy! - napisała Daria Zawiałow.